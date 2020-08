Snížení daně z příjmů na patnáct procent je nerealistické, míní Hamáček

„Patnáct procent je podle mě nerealistických z důvodu obrovského výpadku příjmu státního rozpočtu,“ sdělil Hamáček pro deník Právo. Podle Práva šéf ČSSD zrušení superhrubé mzdy podporuje, je ale podle něj potřeba přehodnotit sazbu daně, kterou navrhl Babiš.

Premiér Andrej Babiš o víkendu znovu otevřel téma superhrubé mzdy a avizoval, že ji od příštího roku zruší. Dále pak počítá se zavedením patnáctiprocentní daně místo plánovaných devatenácti procent.

„Samozřejmě zrušíme superhrubou mzdu. To určitě všichni uvidíte na výplatách, protože je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců,“ uvedl Babiš v pravidelném vlogu „Čau lidi“.

Patnáctiprocentní daň by se podle něj v budoucnu počítala z hrubé mzdy, místo ze superhrubé mzdy, do které patří i zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Zaměstnanec s platem třicet tisíc hrubého by tak měsíčně na daních ušetřil zhruba 1 500 korun.



Ministryně financí Alena Schillerová s tím souhlasí, upozornila však, že rozpočtové dopady budou znamenat ztrátu devadesáti miliard korun. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.



S patnáctiprocentní sazbou souhlasí místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, který podle svých slov podpoří každé opatření, které uleví peněženkám lidí a sníží daňové zatížení zaměstnanců.



Se sazbou dále souhlasí i šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka, problém ovšem vidí ve výpadku příjmů státního rozpočtu. „Obecně platí, že jsme pro snížení daňového zatížení zaměstnanců. Nemám problém s 15 procenty, ale ruku v ruce s tím musí jít řešení výpadku státního rozpočtu, který tím bude způsoben,“ uvedl v Právu k rozpočtovým dopadům, na které upozornilo ministerstvo financí.

O problému superhrubé mzdy se mluví už od jejího vzniku v roce 2008. Naposledy její zrušení navrhovala opoziční ODS před pěti lety. K návrhu ODS zaujala před dvěma lety vláda negativní stanovisko. „Pět let odmítal Andrej Babiš náš návrh na razantní snížení daní pro zaměstnance. Jak je jeho zvykem, nápad ukradl a dnes ho prezentoval jako svůj. Nevadí, důležitý je výsledek, tak snad si to zase nerozmyslí,“ uvedl místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.