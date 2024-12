Kam zmizely děti? Nejsou prioritou, rodí slabé ročníky, říká demografka

Podle Českého statistického úřadu se letos za tři čtvrtě roku narodilo o osm procent dětí méně než loni. Šlo dokonce o rekordní úbytek obyvatel, který překonal čísla z roku 2021. Čím si to vysvětlujete?

Těch vysvětlení je určitě několik. Dostávají se nám do reprodukčního věku slabší ročníky, tím pádem je méně žen ve věku, kdy by měly mít děti. Ale pak to může být reakce i třeba na ekonomickou situaci, na problémy s bydlením, na inflaci a podobně.

Dá se tedy říct, že byl takový pokles porodnosti očekávaný?

Ano, ale vstoupily do toho i další faktory, jako ekonomická situace a nedostupnost bydlení či inflace. To ještě prohloubilo to, co se dalo očekávat.

Má to třeba vliv na to, zda si páry pořídí další děti?

To bývá častý důvod, hlavně u dětí vyššího pořadí, to znamená hlavně třetí a další děti.

Nejvýraznější pokles porodnosti, celkem o 13 procent, byl letos u žen od 25 do 29 let. Mají mladí dnes zakládání rodiny na prvním místě?

Určitě bych řekla, že ne. Jsou to faktory společenských nebo možná i kulturních změn.

Zrovna věková kategorie, o které mluvíte, se hodně týká žen s vysokoškolským vzděláním. Kolem těch 25 let ukončí školu, prioritou je pak zaměstnání, získání příjmu a finanční stabilizace. Až potom řeší rodiny.

Změnil se tedy pohled na rodinu v posledních letech?

Těžko říct, jestli se to v posledních letech změnilo. Je to vidět třeba na posunu porodnosti do vyššího věku. Pořád narůstá průměrný věk matek, i když už v posledních letech to není tak výrazně rychlé. Záleží vlastně i na tom, jestli páry budou zvažovat, že po narození prvního dítěte budou chtít i druhé dítě.

Ukazuje se, že ekonomická náročnost s každým narozeným dítětem narůstá. Řekla bych, že je to i možná trochu takový celospolečenský pohled na rodinu. Máme jiné priority, je to i třeba trávení volného času, cestování, budování kariéry a podobně. Děti vlastně pořád odsouváme na další pozice v prioritách.

Když už tedy páry jedno dítě mají, mění se i to, za jak dlouho si pořídí další? Prodlužuje se ta doba mezi narozením druhého, třetího dítěte?

To může být také jeden z těch vlivů. Tam je vidět hlavně velký rozdíl oproti tomu, co se dělo v době sedmdesátých, osmdesátých let, kdy se většinou děti rodily v daleko kratších intervalech. Teď je ten interval většinou delší.

Porodnost celkově klesla i u starších žen do 40 let. Přispívá k tomu i rostoucí popularita odkládání mateřství pomocí zmražení vajíček? Nebo je za tím fakt, že s mateřstvím čekaly na zlepšení ekonomické situace, které ale nepřicházelo, a proto se některé ženy rozhodly, že děti mít nebudou?

Řekla bych, že mateřství pomocí umělého oplodnění je zatím poměrně krátkodobá záležitost na to, abychom mohli hodnotit dopad v delší časové řadě. U starších žen je ale další faktor, a to je reprodukční zdraví.

Je biologicky jasné, že s vyšším věkem klesá možnost nebo pravděpodobnost bez problémů otěhotnět nebo dítě donosit. To je zásadní. Mění se kulturní a společenský pohled tím, že se prodlužuje celková délka života. Máme pocit, že máme více času, ale ten reprodukční věk se nemění. Po 35 letech věku už zásadně klesají biologické možnosti žen.

Hraje v tom roli také malá podpora rodin ze strany státu, třeba v dostupnosti míst ve školkách?

To je určitě další faktor, který toto může ovlivňovat. Je tu nedostatečná infrastruktura školek hlavně v některých regionech. Někde ale mají i problémy se vstupem dětí do prvních tříd. Nedostatečná je kapacita předškolkových zařízení, jeslí. Často se to řeší třeba dětskými skupinami.

Jsou to alternativy, které to mohou řešit. Může se to ale týkat i nabídky časově flexibilních míst na trhu práce, jako částečné úvazky a podobně. Ty u nás pro ženy úplně standardní nejsou.

Jak si Česko stojí v porovnání s ostatními evropskými státy? Roste věk prvorodiček i jinde než u nás?

Toto je trend, který je typický pro všechny demograficky vyspělé země. Není to nic neobvyklého, co se u nás děje. Každopádně propad plodnosti v loňském a letošním roce je poměrně zásadní ve srovnání s ostatními zeměmi.

Vedli jsme si docela dobře, měli jsme podobnou plodnost jako třeba Francie, patřili jsme k nadprůměrným zemím Evropské unie a ty poslední dva roky ukazují, že se ve společnosti děje něco mimo to, že je skutečně méně žen v reprodukčním věku. Teď se dostávají do věku reprodukce slabé ročníky z devadesátých let.

Ve kterých státech tedy porodnost roste?

Pořád to dobře funguje ve Francii. Mají poměrně pěkně nastavený systém prorodinné podpory. Netýká se to nějakých pronatalitních opatření, která by směřovala jenom k narození dítěte. Mají nastavenou prorodinnou politiku, třeba ve smyslu, že rodiny s vyšším příjmem a s větším počtem dětí mají větší daňové slevy.

Pokles plodnosti se třeba v posledních letech děje ve Švédsku, které bývalo dáno jako vzor prorodinné politiky a sociálního státu. Těžko říct, co se tam ve společnosti děje, ale podobně jako u nás tam také klesá plodnost.

Klesající čísla mohou působit dojmem, že Česko vymírá. Je to něco, co v budoucnu opravdu hrozí?

Ze dvou let ukazatelů poklesu plodnosti to nemůžeme odvodit. To je dlouhodobá záležitost a musí se sledovat delší dobu. Určitě bych zatím o krizi nemluvila.

I tak by ale mohla mít nízká porodnost dopady na budoucnost. V současnosti se řeší například nedostatek lékařů v některých oborech, který souvisí mimo jiné právě se slabšími ročníky. Můžeme tedy něco podobného čekat i nadále?

Určitě, a to nejen z hlediska oborové struktury, ale také obecně. Menší počet narozených dětí prostě znamená do budoucna menší počet ekonomicky aktivních lidí.

Kdy můžeme očekávat, že se opět začne rodit více dětí?

Porodnost zase naroste, jakmile se dostanou do reprodukčního věku ty silnější ročníky od roku 2005 s vrcholem v letech 2008, 2009. To bude s největší pravděpodobností přechodnou záležitostí. Ukazuje se, že moc nefungují přímá pronatalitní opatření, že se zvýší porodné, nebo že se zvýší příspěvek na rodičovskou. Už to nefunguje tak, jak to fungovalo v sedmdesátých letech.