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Vyšla limitovaná edice známek na památku Drábové. Pokřtil je Pavel i její partnerka

Tereza Krocová
  17:32
Památku Dany Drábové připomíná limitovaná série známek, kterou u příležitosti jejích nedožitých 65. narozenin vydala iniciativa Dárek pro Putina. „Malá velká žena,“ zavzpomínal na dlouholetou šéfku Státního úřad pro jadernou bezpečnost při pondělním slavnostním křtu prezident Petr Pavel. Její životní partnerka Markéta Pávová zase odhalila srdeční vztah Drábové k poště. Výtěžek z prodeje poputuje na pomoc Ukrajině.
Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...

Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili prezident Petr Pavel spolu s partnerkou zesnulé jaderné fyzičky Markétou Pávovou. (8. června 2026) | foto: MAFRA

Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...
Památku Dany Drábové připomíná limitovaná série známek, kterou u příležitosti...
Památku Dany Drábové připomíná limitovaná série známek, kterou u příležitosti...
Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...
23 fotografií

„Je mnoho lidí, kteří se na sebe po celý život snaží jakkoliv upoutat pozornost, ať už v dobrém nebo špatném, ale většinou si toho ani nikdo nevšimne. Když pak odejdou, tak se za nimi usadí prach a nikdo neví, že odešli. Pak jsou lidi jako Dana, kteří o sobě nedávají okázale vědět a pamatuje si na ně opravdu hodně lidí,“ řekla na počest Drábové hlava státu.

Drábová podle Pavla byla výjimečná především tím, jak mluvila. I jak se nebála postavit za své názory. „Byla takovou malou velkou ženou. Myslím si, že je moc dobře, že si ji připomínáme poštovními známkami. Ty totiž mají tu vlastnost, že přináší radost nebo něco důležitého. Dana to splňovala obojí,“ dodal Pavel.

Řád pro jadernou fyzičku Danu Drábovou převzala její partnerka Markéta

„Jsem ráda, že se na Danu nezapomíná,“ přiznala životní partnerka Drábové Markéta Pávová. Když už podle ní Dana uvolila k sebeprezentaci, muselo to být buď pro dobrou věc nebo to někomu udělá radost. „Tato akce splňuje obojí,“ podotkla Pávová.

Největší radost by však podle ní měla Dany miminka, která celý život pracovala na poště. „Dana byla na poště furt, všechny její brigády byly na poště. Takže kdyby se dozvěděla o této věci, nepochybně by řekla, že by máma měla radost,“ uzavřela partnerka.

Památku Dany Drábové připomíná limitovaná série známek, kterou u příležitosti jejích nedožitých 65. narozenin vydala iniciativa Dárek pro Putina. (8. června 2026)

Autorem návrhu je designér Dodo Dobrík. Za nápadem stojí iniciativa Dárek pro Putina. Známky tak v pondělí odpoledne v centru Prahy kromě Pavla a Pávové pokřtil také podnikatel a zakladatel iniciativy Dalibor Dědek. „Jsem ohromně rád, že je to takováhle cenina. Protože si nedokážu představit, že by to byla třeba nějaká bankovka a papaláši by si vyměňovali stoh Dan pod stolem,“ glosoval. Nastínil také, že ke konci léta představí něco, co by odkaz Drábové připomínalo každoročně.

Na aršíku je 25 různých portrétů někdejší předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Celkem vzniklo 500 aršíků, z nichž 400 putovalo do prodeje. Cena jednoho činí 7 777 korun.

Výtěžek z prodeje známek bude věnován na podporu obránců Ukrajiny. Dana Drábová patřila mezi výrazné podporovatele Ukrajiny po ruské invazi v roce 2022 a s iniciativou Dárek pro Putina dlouhodobě spolupracovala.

„Většina lidí si ji spojí s atomovou energií, o její odbornosti nepochyboval nikdo na světě. Dana neváhala stejné odhodlání a odvahu projevit, i když mluvila o demokracii a odpovědnosti každého za svět, který vytváříme. Mnohokrát musela jít proti proudu a zachovat klidnou hlavu, když mnozí šířili strach a beznaděj. Netvrdila, že situace není vážná, ale věděla, že proti velkému nebezpečí se dá obstát jedině odvahou a klidem,“ píše se na webu iniciativy.

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Drábová vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost od roku 1999 až do své smrti. Působila také v komunální politice jako místostarostka Pyšel na Benešovsku, krátce byla i členkou Zastupitelstva Středočeského kraje. Zastávala řadu funkcí v mezinárodních organizacích, mimo jiné opakovaně zasedala v Radě guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a v letech 2006 až 2009 předsedala Západoevropské asociaci jaderných dozorových orgánů (WENRA).

V posledních letech veřejně podporovala Ukrajinu bránící se ruské invazi. V roce 2025 jí prezident Petr Pavel udělil Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy in memoriam, který za ni převzala partnerka.

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