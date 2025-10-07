Jak jsem s Danou Drábovou chytal zloděje. Spisovatel Zibura sdílel dojemnou historku

  14:54
Známý cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura zveřejnil vzpomínku na zesnulou Danu Drábovou. Na Facebooku popsal, že se s někdejší šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost setkal před lety úplnou náhodou - během honičky s mužem v Praze. „Pronásledovat zloděje s Danou Drábovou považuju za jednu z nejbáječnějších věcí, jaké se mi kdy přihodily,“ vylíčil Zibura.
Dana Drábová

Dana Drábová | foto: FTV Prima

Ladislav Zibura
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
36 fotografií

Ladislav Zibura připomněl osobnost Dany Drábové příběhem z roku 2019, kdy ji potkal při neobvyklé situaci v centru Prahy. „Danu Drábovou jsem vždycky měl rád. Před lety jsem přitom měl to štěstí se s ní potkat za naprosto absurdních okolností,“ napsal.

Tehdy se přidal k pronásledování zloděje, za kterým běžel pracovník ostrahy.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. (15. listopadu 2021)

Spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura.

Na pražském Senovážném náměstí se k nim připojila i Drábová. „Z chodníku se přidala drobná postava, která se rozeběhla kolíbavým, leč rozhodným krokem. Byla to Dana Drábová s igelitkou v ruce,“ pokračoval Zibura.

„Běžela výrazně pomaleji než všichni ostatní, ale nezastavila se. Vytrvale klusala za námi. Pronásledování netrvalo dlouho. V půlce náměstí jeden z těch chlapů srazil zloděje na zem, chytil ho do kravaty a přitlačil k chodníku,“ popsal cestovatel.

Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové

Po dopadení zloděje doběhla jaderná fyzička na místo se zpožděním a jen prohlásila: „A máme ho!“ Podle Zibury to byla scéna jako ze špatného westernu. „Nikdy na tu její větu nezapomenu,“ svěřil se.

„Pronásledovat zloděje s Danou Drábovou považuju za jednu z nejbáječnějších věcí, jaké se mi kdy přihodily,“ zavzpomínal Zibura, podle nějž tento příběh výborně dokresluje osobnost bývalé šéfky jaderného úřadu.

„Paní Dano, bez vás bychom ho tehdy nechytili. Děkujeme za pomoc!“ dodal autor několika cestovatelských knih.

Fotka s dalajlamou i dojemné vzkazy. Lidé uctívají památku zesnulé Drábové

Dana Drábová zemřela v pondělí po krátké těžké nemoci. Bylo jí 64 let. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Patřila k nejdéle sloužícím státním úředníkům a významným postavám české energetiky.

Před budovou úřadu na Senovážném náměstí v Praze vzniklo pietní místo. Lidé zde zapalují svíčky a zanechávají květiny i vzkazy. „Ve vestibulu úřadu bude veřejnosti k dispozici kondolenční kniha pro vzpomínky, poděkování a slova rozloučení,“ uvedl v úterý SÚJB na svém webu.

7. října 2025  14:54

