Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

„Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ uvedl prezident.
Drábová v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky. Byla místostarostkou středočeských Pyšel, v letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje.
Drábová byla skrze svou roli v institutu populární i na sociální síti X, kam začala po vypuknutí ruské války na Ukrajině přidávat denní hlášení o radiační situaci v napadené zemi. Ještě sedm hodin před zprávou o úmrtí se na jejím profilu hlášení objevilo s dodatkem, že „hlášení si dávají přestávku“.
