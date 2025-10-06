Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. „Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci,“ napsal prezident Petr Pavel. Podle informací Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jehož byla Drábová dlouholetou předsedkyní, zemřela po krátké a těžké nemoci.
Hostem Rozstřelu je Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. (15. listopadu 2021)

„Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ uvedl prezident.

Drábová v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky. Byla místostarostkou středočeských Pyšel, v letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje.

Drábová byla skrze svou roli v institutu populární i na sociální síti X, kam začala po vypuknutí ruské války na Ukrajině přidávat denní hlášení o radiační situaci v napadené zemi. Ještě sedm hodin před zprávou o úmrtí se na jejím profilu hlášení objevilo s dodatkem, že „hlášení si dávají přestávku“.

