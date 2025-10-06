Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové

Mimořádná žena, respektovaná odbornice, vlastenka. Taková slova znějí od politiků a dalších veřejně známých osobností v souvislosti s úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové. Vyzdvihován je také její přínos pro zemi.
„Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci,“ napsal prezident Petr Pavel. „Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem,“ zmínil ve vzpomínce.

Premiér Petr Fiala označil Drábovou za mimořádnou ženu, která se věnovala službě státu a jeho bezpečnosti. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si Drábové vážil jako velké odbornice na energetiku a jadernou bezpečnost.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ji považuje za mimořádnou osobnost české vědy a veřejného života. Podobná slova zvolil ve vzpomínce také ministr zemědělství Marek Výborný.

Podle ministra pro ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška byla Drábová symbolem rozumu, klidu a odbornosti. „Její úmrtí je obrovská ztráta nejen pro českou vědu, ale i pro naši společnost,“ dodal. Vzpomínku připojil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Dana Drábová je člověk, který v téhle těžké době bude hodně, hodně chybět,“ napsal.

Ministr dopravy Martin Kupka vyzdvihl její přínos pro zemi. „Svůj život věnovala jaderné bezpečnosti a díky její práci je Česko bezpečnější zemí. Bude nám všem moc chybět,“ sdělil. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba byl její přínos pro českou energetiku a veřejnou debatu výjimečný.

Službu státu zdůraznil rovněž ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Na pracovních jednáních i mimo ně byla vždy skvěle připravena s pohotovými poznámkami a výbornými glosami. Říkala to, co si myslí, i když to nebylo vždy populárním“ zmínil v krátké vzpomínce.

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského svým pozitivním přístupem inspirovala řadu lidí. „Dana Drábová byla výjimečná žena, která celý život neúnavně pracovala pro naši zemi, její energetickou bezpečnost i diplomacii,“ dodal.

Předseda představenstva energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš označil Drábovou za jednu z tváří české energetiky. „Odešel člověk a expert, s nímž jsme dlouhá léta úzce spolupracovali. Žena, která se výraznou měrou zasloužila o popularizaci jaderné energetiky v České republice. Za všechny své kolegyně a kolegy v ČEZ chci říct, že je nám líto, že odešla tak brzy,“ napsal na sociální síti LinkedIn.

Na jadernou fyzičku zavzpomínal rovněž předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. „Právě jsem se to dozvěděl. Je mi to velmi líto. Dana byla výborná kamarádka a můj velký vzor,“ napsal na síti X.

„Vedla debaty s respektem“

Na úmrtí jaderní fyzičky reagovali také někteří ekologové. „S paní předsedkyní Danou Drábovou jsme se na řadě řešení v energetice neshodli, ale polemiky jsem s ní vedl rád, protože byla respektovanou odbornicí, které jsem si vážil,“ řekl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. Ocenil také její prodemokratické občanské postoje, například ohledně kritiky ruské agresivní války proti Ukrajině.

Podle Jana Rovenského, který byl dříve vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR, byla Drábová nejen odbornicí, ale také férovým a lidským oponentem. „Byla to asi moje nejoblíbenější protivnice, se kterou jsem se za těch 20 let v energetice potkal. Jako člověk mi přišla úplně skvělá – velkorysá, noblesní a intelektuálně otevřená. Každá interakce s ní, i když jsme spolu nesouhlasili, byla lidsky strašně příjemná,“ uvedl.

Podotkl, že Drábová dokázala vést debaty s respektem a bez předsudků. „Byla otevřená lidem, kteří s ní nesouhlasili, a vedla s nimi vážnou debatu bez ohledu na jejich názor nebo kvalifikaci. Na rozdíl od mnoha jiných se nesnažila oponenty zničit, ale dojít k pravdě. Byla schopná uznat i vlastní chybu, což je u takto vysoce postaveného státního úředníka vzácné,“ řekl Rovenský.

Drábová zemřela v pondělí po vážné nemoci ve věku 64 let. Byla dlouholetou předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v jehož čele stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky. Byla místostarostkou středočeských Pyšel, v letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje.

Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové

Další weby

