Pohřeb Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel

  18:55
Pohřeb předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Městský úřad Pyšely zveřejnil její parte, datum pohřbu na něm uvedené není. Drábová zemřela po vážné nemoci v pondělí, bylo jí 64 let.
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany Drábové. (7. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Parte oznamující úmrtí Dany Drábové (12. října 2025)
„Na přání zesnulé se rozloučíme v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel,“ je uvedeno na parte, kde je za pozůstalé podepsána rodina a občané města Pyšely.

Na počest Drábové se v pražském Foru Karlín ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer. Kapacita prostoru se naplnila po 125 minutách, vstupenky na akci si zarezervovalo 2 100 lidí, pořadatelé následně uvedli, že se kapacitu pokusí ještě o několik set lidí navýšit.

Místo květin dar na charitu. Přátelé chystají vzpomínkovou akci na Danu Drábovou

Organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedly, že happening nazvaný Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou. Veřejný pohřeb si podle nich nepřála.

Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odborníci na jadernou energetiku, v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Byla také výraznou osobností veřejného života. V Pyšelech byla dlouholetou místostarostkou a věnovala se také podpoře Ukrajině.

12. října 2025  19:17

12. října 2025  18:55

12. října 2025

12. října 2025  14:52

