„Ve vestibulu úřadu bude veřejnosti k dispozici kondolenční kniha pro vzpomínky, poděkování a slova rozloučení,“ uvedl v úterý SÚJB na svém webu.
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Drábová vedla úřad, který dohlíží na využívání jaderné energie v zemi, od listopadu 1999 až do svého úmrtí. Byla nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v Česku. Angažovala se i v komunální politice, dlouhá léta byla zastupitelkou a místostarostkou středočeských Pyšel.
Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové
Drábová se stala jednou z nevýraznějších osobností české energetiky, ale i veřejného života. Politici, odborníci na jadernou energii i ekologové oceňovali nejen její odborné znalosti a dlouholetou a neokázalou službu státu, ale také nadhled, humor, bezprostřednost a schopnost férově diskutovat i s oponenty.
Předloni v listopadu vláda jmenovala Drábovou do funkce na dalších pět let. Nyní bude muset hledat jejího nástupce.
Nástupce zesnulé Dany Drábové vybere vláda z výběrového řízení
Úřad zatím dočasně povede dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer. Nového šéfa následně vybere z výběrového řízení vláda. Kdy se tak stane, zatím jasné není