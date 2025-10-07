Fotka s dalajlamou i dojemné vzkazy. Lidé uctívají památku zesnulé Drábové

Před budovou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na Senovážném náměstí v Praze vzniklo pietní místo, kam lidé mohou přijít uctít památku Dany Drábové. Předsedkyně úřadu, která vedla tuto instituci víc než 25 let, zemřela v pondělí. Bylo jí 64 let.
„Ve vestibulu úřadu bude veřejnosti k dispozici kondolenční kniha pro vzpomínky, poděkování a slova rozloučení,“ uvedl v úterý SÚJB na svém webu.

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Drábová vedla úřad, který dohlíží na využívání jaderné energie v zemi, od listopadu 1999 až do svého úmrtí. Byla nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v Česku. Angažovala se i v komunální politice, dlouhá léta byla zastupitelkou a místostarostkou středočeských Pyšel.

Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové

Drábová se stala jednou z nevýraznějších osobností české energetiky, ale i veřejného života. Politici, odborníci na jadernou energii i ekologové oceňovali nejen její odborné znalosti a dlouholetou a neokázalou službu státu, ale také nadhled, humor, bezprostřednost a schopnost férově diskutovat i s oponenty.

Předloni v listopadu vláda jmenovala Drábovou do funkce na dalších pět let. Nyní bude muset hledat jejího nástupce.

Nástupce zesnulé Dany Drábové vybere vláda z výběrového řízení

Úřad zatím dočasně povede dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer. Nového šéfa následně vybere z výběrového řízení vláda. Kdy se tak stane, zatím jasné není

