Hotovo už za dva dny. Češi se složili na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Ve čtvrtek kolem 17:30 bylo na kontě sbírky víc než 12,65 milionu korun. Dárců přispělo víc než osm tisíc. Iniciativa byla spuštěna v úterý v 18:00.
Střelu s plochou drahou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu. Podle Dárku pro Putina má raketa dolet tři tisíce kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1 150 kilogramů.
„Střely používají tryskový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L‑39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek. Raketa je údajně odolná vůči zbraním působícím na elektroniku a využívá speciální GPS systémy s odolností proti blokování,“ uvedla ke sbírce na zbraň iniciativa.
Drábová, která zemřela 6. října, se angažovala v podpoře projektu Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu. „S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu,“ napsala iniciativa v úterý na síti X. „Dana by se tomu asi dost smála,“ dodala.
S pojmenováním rakety po Drábové souhlasil výrobce, speciálně pro účely sbírky vypočítal cenu rakety, sdělili organizátoři sbírky. „Po zaplacení bude střela předána Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ty rozhodnou o termínu, kdy bude použita, a určí pro ni cíl,“ dodali.
Iniciativa Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě raketomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.
22. října 2025