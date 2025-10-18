V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

Autor: ,
  17:11
V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Před kostel, v němž se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost, si obřad z reproduktorů přišlo vyslechnout několik desítek lidí.
V Pyšelích na Benešovsku se lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro...

V Pyšelích na Benešovsku se lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. (18. října 2025) | foto: ČTK

Lidé umístili květiny a svíčky před dům, ve kterém žila Dana Drábová. (18....
V Pyšelích na Benešovsku se lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro...
Před kostel, v němž se konala zádušní mše za Danu Drábovou pro uzavřenou...
V Pyšelích na Benešovsku se lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro...
31 fotografií

Před kostelem byla připravená kondolenční kniha, lidé přinášeli květiny. Drábová zemřela 6. října, bylo jí 64 let. Na parte, které minulý týden zveřejnila obec, nebylo datum pohřbu uvedené.

Na přání Drábové bylo rozloučení pro úzký kruh rodiny a nejbližších přátel, byli mezi nimi i náčelník generálního štábu Karel Řehka a bývalý vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn.

Fotka s dalajlamou i dojemné vzkazy. Lidé uctívají památku zesnulé Drábové

Farář v kázání mimo jiné připomněl její skromnost, trpělivost a laskavost. „Jako vysoká státní úřednice mohla být nad lidmi, ale ona byla s lidmi, byla dole, žila bez zbytečné pompy, vždy slušná, se schopností se stáhnout a nekřičet, ale racionálně přesvědčivě argumentovat proti nejrůznějším zavádějícím informacím, a to i ostřejším slovem. A takovou ji známe tady v Pyšelích, v jejím domově, kde prožila celý svůj život,“ zaznělo v kázání.

Na počest Drábové se v pražském Foru Karlín ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer. Organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedly, že happening nazvaný Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou.

Je to pro mě šok. Další debaty už nepřidáme. Drahoš vzpomíná na Drábovou

Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odbornicí na jadernou energetiku, v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Byla také výraznou osobností veřejného života. V Pyšelích byla dlouholetou místostarostkou a věnovala se také podpoře Ukrajiny.

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Macinka, Chlad i spanilá jízda veteránů. Turek ve Varech velkolepě slaví jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Před kostel, v němž se konala zádušní mše pro uzavřenou společnost,...

18. října 2025  17:11

Jihokorejci se připravují na jadernou apokalypsu, znervózňuje je zbrojící Kim

Jihokorejský Soul se chystá vybudovat první civilní bunkr. Chce jej mít hotový do roku 2028. Kryt má obyvatele ochránit před jadernými, biologickými a chemickými útoky. Soul jako důvod cituje...

18. října 2025  16:37

Trump chce znovu jednat s Kim Čong-unem. Setkat by se mohli už na podzim

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie.

18. října 2025  16:10

Macinka, Chlad i spanilá jízda veteránů. Turek ve Varech velkolepě slaví jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  16:09

Odhalila tajemný původ symbolu Františkových lázní, říká historik o známé rodačce

Premium

Osmdesáté narozeniny letos oslavila františkolázeňská rodačka Ulrike Zischka. Přestože krátce po svém narození musela s rodiči odejít, na krásné město nezanevřela. Jako historička přispěla k poznání...

18. října 2025

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

18. října 2025  15:31

Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.

18. října 2025  15:15

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

S rozvojem umělé inteligence to americké technologické firmy myslí vážně, proto investují enormní peněžní prostředky do datových center. Brzdí je však zastaralá přenosová síť i nedostatek elektrické...

18. října 2025

Problém pro Meloniovou. Migrační centra v Albánii jsou i po roce poloprázdná

Italská migrační centra v Albánii ani rok po svém otevření nefungují podle původních plánů. Mohou za to právní spory ohledně zákona, který fungování obou středisek řídí. V současnosti jsou tak...

18. října 2025  14:45

Hromadná nehoda aut na Chomutovsku. Vrtulník transportoval nezletilého

Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne silnici I/7 u Křimova na Chomutovsku. Hasiči vyprostili z vozidel pět lidí. Podle mluvčího krajských záchranářů Prokopa Voleníka je ale...

18. října 2025  14:35

Nemocnice pod křídly miliardáře Chrenka rostou. Agel se dostal mezi největší hráče

Zdravotnická skupina Agel dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli. V prestižním žebříčku HBI Top 100 largest hospital groups in EMEA by revenue 2025, který každoročně srovnává podle výše...

18. října 2025  14:26

Izrael převzal dalšího mrtvého rukojmího. Výměnou vrátil 15 těl Palestinců

Izrael převzal od Červeného kříže tělo dalšího rukojmího, které krátce před tím jeho pracovníkům předala teroristická organizace Hamás. V noci na sobotu to uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina...

18. října 2025  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.