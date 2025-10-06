Je to pro mě šok. Další debaty už nepřidáme. Drahoš vzpomíná na Drábovou

Zpráva o úmrtí Dany Drábové, která zemřela po krátké a vážné nemoci, Jiřího Drahoše překvapila. „Musím říct, že je to pro mě šok. Věděl jsem, že na tom není zdravotně úplně nejlépe, ale opravdu jsem nečekal, že to půjde takhle rychle,“ přiznává.
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
V poslední době se podle Drahošových slov nevídali už tak často jako v minulosti. „Když jsme se ale potkali, tak to byla vždy velmi zajímavá debata na různá témata. Bohužel žádnou další už nepřidáme. Je mi to moc líto,“ popsal senátor.
Drábová měla k Jiřímu Drahošovi blízko dlouhou dobu. „Poprvé jsme se setkali kolem roku 2009 nebo 2010. Já jsem už byl předseda Akademie věd a vzpomínám si, že mě tehdy velmi zajímal její názor na jaderný výzkum,“ vzpomíná bývalý kandidát na prezidenta. Právě díky jejich dlouhému přátelství byla Drábová součástí jeho týmu v prezidentských volbách v roce 2018. „Nezval jsem ji tehdy jen jako odbornici na jadernou energii, ale byla hrozně užitečná v tom, že byla schopná pojmenovat věci takové, jaké opravdu jsou. Říkala věci bez obalu,“ popsal její schopnosti Drahoš.
Zbořil se mi svět. Úniku radiace se ale neobávám, řekla v Rozstřelu Drábová
Její vyjadřovací schopnosti byly celkově podle Drahoše možná tou nejcennější vlastností, kterou Dana Drábová měla. „Umět srozumitelně mluvit i o komplikovaných věcech je to, co bych si od ní chtěl odnést,“ říká Drahoš pro iDNES.cz.
Drábová se po ruské invazi na Ukrajinu dostala do ještě širšího povědomí díky svému pravidelnému hlášení o jaderné situaci v napadené zemi. „Myslím si, že největší radost by jí udělalo, kdyby v hlášeních o situaci v Černobylu někdo pokračoval,“ uvažuje senátor.
A jak by podle Drahoše sama Drábová chtěla, aby se na ni vzpomínalo? „Jako na dámu, která měla skutečně velký smysl pro humor. To byla jedna z jejích typických vlastností. Se svou odlehčenou mluvou a občas ironickým přístupem by byla ráda, kdybychom na ni vzpomínali jako na člověka, který měl rád humor,“ uzavřel dlouholetý přítel Dany Drábové.