Je to pro mě šok. Další debaty už nepřidáme. Drahoš vzpomíná na Drábovou

Matyáš Müller
  20:15
V pondělí přišlo oznámení o úmrtí jaderné inženýrky Dany Drábové, která během prezidentských voleb v roce 2018 působila v týmu tehdejšího kandidáta a současného senátora Jiřího Drahoše. Ten v exkluzivním rozhovoru na svou dlouholetou kolegyni a přítelkyni vzpomíná. „Nazývala věci pravými jmény,“ vážil si na ní.
Jedinou ženou mezi poradci Jiřího Drahoše je Dana Drábová.

Jedinou ženou mezi poradci Jiřího Drahoše je Dana Drábová. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Prezidentský tým Jiřího Drahoše: zleva Šimon Ornest zastupující Ladislava...
Proč podporují Jiřího Drahoše?
Jiří Drahoš představil svůj prezidentský tým.
Prezidentský tým Jiřího Drahoše
7 fotografií

Zpráva o úmrtí Dany Drábové, která zemřela po krátké a vážné nemoci, Jiřího Drahoše překvapila. „Musím říct, že je to pro mě šok. Věděl jsem, že na tom není zdravotně úplně nejlépe, ale opravdu jsem nečekal, že to půjde takhle rychle,“ přiznává.

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

V poslední době se podle Drahošových slov nevídali už tak často jako v minulosti. „Když jsme se ale potkali, tak to byla vždy velmi zajímavá debata na různá témata. Bohužel žádnou další už nepřidáme. Je mi to moc líto,“ popsal senátor.

Drábová měla k Jiřímu Drahošovi blízko dlouhou dobu. „Poprvé jsme se setkali kolem roku 2009 nebo 2010. Já jsem už byl předseda Akademie věd a vzpomínám si, že mě tehdy velmi zajímal její názor na jaderný výzkum,“ vzpomíná bývalý kandidát na prezidenta. Právě díky jejich dlouhému přátelství byla Drábová součástí jeho týmu v prezidentských volbách v roce 2018. „Nezval jsem ji tehdy jen jako odbornici na jadernou energii, ale byla hrozně užitečná v tom, že byla schopná pojmenovat věci takové, jaké opravdu jsou. Říkala věci bez obalu,“ popsal její schopnosti Drahoš.

Zbořil se mi svět. Úniku radiace se ale neobávám, řekla v Rozstřelu Drábová

Její vyjadřovací schopnosti byly celkově podle Drahoše možná tou nejcennější vlastností, kterou Dana Drábová měla. „Umět srozumitelně mluvit i o komplikovaných věcech je to, co bych si od ní chtěl odnést,“ říká Drahoš pro iDNES.cz.

Drábová se po ruské invazi na Ukrajinu dostala do ještě širšího povědomí díky svému pravidelnému hlášení o jaderné situaci v napadené zemi. „Myslím si, že největší radost by jí udělalo, kdyby v hlášeních o situaci v Černobylu někdo pokračoval,“ uvažuje senátor.

A jak by podle Drahoše sama Drábová chtěla, aby se na ni vzpomínalo? „Jako na dámu, která měla skutečně velký smysl pro humor. To byla jedna z jejích typických vlastností. Se svou odlehčenou mluvou a občas ironickým přístupem by byla ráda, kdybychom na ni vzpomínali jako na člověka, který měl rád humor,“ uzavřel dlouholetý přítel Dany Drábové.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Zástavu na kampaň pokryjí příspěvky, říká Stačilo! Sterzik promluvil o penězích

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, v neděli po neúspěchu ve volbách na sociální síti zveřejnil příspěvek, kde žádá o finanční pomoc. Mimo jiné na elektřinu či hodiny klavíru...

6. října 2025  20:30

Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek

Předseda Motoristů Petr Macinka by byl skvělým ministrem životního prostředí, nově zvolený poslanec této strany Oto Klempíř je zase perfektním kandidátem na ministra kultury. České televizi (ČT) to v...

6. října 2025  20:22

Třeste se jako zvířata na porážce. Medveděv řekl své k úloze dronů v Evropě

Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv uvedl, že drony, které narušují provozy evropských letišť, mají Evropanům ukázat život ve válce a přinutit je...

6. října 2025  20:20

Je to pro mě šok. Další debaty už nepřidáme. Drahoš vzpomíná na Drábovou

V pondělí přišlo oznámení o úmrtí jaderné inženýrky Dany Drábové, která během prezidentských voleb v roce 2018 působila v týmu tehdejšího kandidáta a současného senátora Jiřího Drahoše. Ten v...

6. října 2025  20:15

Češi chtějí ANO spíš v koaliční vládě než v jednobarevné, ukázal průzkum

Nejpřijatelnější vládou by byl pro Čechy koaliční kabinet hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů. Většinovému kabinetu v takovém složení by podle průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz dalo přednost...

6. října 2025  20:09

Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové

Mimořádná žena, respektovaná odbornice, vlastenka. Taková slova znějí od politiků a dalších veřejně známých osobností v souvislosti s úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové. Vyzdvihován je také její...

6. října 2025  20:04

Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

Premium

Z motoristů udělal Motoristy. Vytáhl Filipa Turka do povědomí lidí, dodal jim „superkáry“ na různé akce, točil videa, podporoval. Dnes Richard Chlad, bývalý automobilový závodník, podnikatel...

6. října 2025

Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici

Někteří z aktivistů, které zadržela izraelská armáda na palubách lodí flotily mířící k břehům Pásma Gazy, popsali po návratu do svých domovských zemí špatné zacházení ze strany izraelských...

6. října 2025  10:18,  aktualizováno  19:46

Kamery ani pokuty nestačí. Na vjezdy do centra Brna znovu dohlížejí strážníci

Na náměstí Svobody v historickém centru Brna vjede bez oprávnění každý pracovní den 20 až 40 aut. Do pěší zóny je přitom už několik let vjezd přísně omezen. Z umístěných kamer a následně obdržených...

6. října 2025  17:27,  aktualizováno  19:36

Šok ve Francii. Premiér Lecornu po čtyřech týdnech skončil. Nelze vládnout, řekl

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Ten ji přijal, pověřil jej však tím, aby do středy našel politické řešení krize. Lecornu přitom teprve...

6. října 2025  9:54,  aktualizováno  19:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

6. října 2025  18:07,  aktualizováno  19:13

Česko čeká podmračený týden s deštěm, od pátku se mírně ochladí

Česko čeká převážně podmračený týden s častými přeháňkami a deštěm. Dnešní nejvyšší teploty dosáhly 14 °C, v dalších dnech mohou stoupat až k 17 °C. Noční hodnoty zůstanou nad nulou. Od pátku se...

6. října 2025  7:01,  aktualizováno  18:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.