Města couvla, sníží daň z nemovitosti. Záleží však na tom, kde bydlíte

Po bouřlivých reakcích ale zastupitelé couvají a chystají úlevy alespoň pro občany (fyzické osoby). Například v Praze, Hradci Králové, ve Zlíně nebo v Mladé Boleslavi.

Už příští rok by se zlevnění mělo dotknout Pražanů. O kolik méně lidé zaplatí, bude ale záviset na tom, ve které městské části bydlí.

Hana M. z Vršovic roky platila za byt o rozloze 47 metrů čtverečních 1 140 korun. Kvůli vládě zaplatila letos o 75 procent více, tedy 1 996 korun. Protože spadá pod Prahu 10, sníží se jí v roce 2025 daň na 1 347 korun. Pokud by však seniorka bydlela o sto metrů dále, spadala by už pod Prahu 3, sleva by se jí nedotkla a zaplatila by stejně jako letos.

Jak je to možné?