Ministři odmítli návrhy Prahy, které mají pomoci zlevnit nové bydlení

Změny navrhované pražskými zastupiteli se týkají i daně z nabytí nemovitosti a daně z příjmu. Daň z nabytí nemovitosti by podle předlohy nehradili lidé, kteří si pořizují nemovitost pro bydlení a zároveň žádnou jinou nevlastní, a také bytová družstva v případě, že všichni členové splňují stejnou podmínku.



V případě daně z příjmu navrhují pražští zastupitelé rozšířit možnosti daňových odpočtů nejen na koupi bytů do soukromého vlastnictví, ale rovněž do družstevního. Družstevník, který splácí úvěr družstva, by si tak mohl odečíst uhrazené úroky od základu daně. Podle vlády se jedná o nežádoucí rozšiřování daňové výjimky.

„Je nemorální, aby stát podruhé zdaňoval už zdaněný majetek. Obzvlášť to platí v době, kdy jsou ceny bytů pro mnoho občanů zcela nedosažitelné. Proto jsme v rámci hlavního města Prahy navrhli několik legislativních opatření, které mohou zlevnit nemovitosti až o statisíce korun. Pokud to současná vláda myslí s pomocí mladým rodinám vážně, nyní měla šanci to dokázat podpořením našeho návrhu. Bohužel všichni vidíme, že realita je jiná,“ komentoval nesouhlasné stanovisko vlády šéf pražské TOP 09 a zastupitel hlavního města Prahy Jiří Pospíšil.



Skoro o 12 miliard korun ročně by podle ministerstva financí přišel státní rozpočet navrhovanou změnou přerozdělování výnosu daně z přidané hodnoty mezi stát, obce a kraje. Obce by si polepšily o 8,6 miliardy korun a kraje o 3,3 miliardy korun.

Cílem změn, které i přes nesouhlas vlády projedná Sněmovna, je podle zastupitelstva hlavního města Prahy zajištění peněz na budování veřejné infrastruktury, která je pro bytovou výstavbu nutná.