Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel

Spisovatel ve videu také přiznává, že již dlouho věděl, že jednou knihu o Praze napíše. „Město miluji už mnoho let,“ vyznal se.
Českou metropoli označil za mystickou už od dob panovníka Rudolfa II. Svou knihu Tajemství všech tajemství, která se mimo nejznámější pražská místa odehrává také třeba na Folimance, Brown označil za milostný dopis Praze. Prezidentovi Pavlovi věnoval podepsaný výtisk.
Jeden z nejprodávanějších světových autorů Brown navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se na svém vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.
Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů.