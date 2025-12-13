„Všechno jednou končí. Dělat stejné chyby dokola není známka politického umu a já v takové společnosti nechci být. Takřka po dvaceti letech bye bye,“ napsal na Facebooku Chvojka, který v minulosti vedl také poslanecký klub sociální demokracie.
Bývalý předseda pražské organizace SOCDEM Petr Pavlík, jemuž v boji o post šéfa strany nepomohla ani kandidatura v tandemu s bývalým premiérem a pozdějším europoslancem Vladimírem Špidlou, po oznámení výsledků uvedl, že se po dvaceti letech ve straně cítí „osvobozen“. Fakticky tak dal najevo, že v SOCDEM končí, což následně potvrdil i iDNES.cz.
Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny
„Jedna z definic šílenství je dělat stále stejnou věc a očekávat jiný výsledek,“ komentoval situaci Pavlík. Podle něj strana i bez Jany Maláčové v čele vsadila na stejný kurz, když do svého čela zvolila jejího blízkého spojence Jiřího Nedvěda a na post statutárního místopředsedy dalšího člena dosavadního vedení Radka Scherfera.
Navzdory volebnímu neúspěchu kandidátky hnutí Stačilo!, na které SOCDEM spolupracovala s komunisty, má podle Pavlíka tato strategie ve straně nadále podporu. Spolupráce s radikální levicí tak zůstává jedním z pilířů současného vedení.
Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, bývalý ministr pro lidská práva a senátor Jiří Dienstbier či někdejší předseda strany Michal Šmarda. Po sjezdu lze podle oslovených zdrojů očekávat další odchody členů SOCDEM.