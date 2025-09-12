Tisíce aut jezdí po dálnici načerno. Kamery neumí pokutovat řidiče bez známky

Tisíce aut jezdí po dálnici načerno. Policie chce, aby pokuty chodily automaticky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Václav Janouš
České dálnice jsou prošpikované kamerami, které umí číst spoustu údajů o automobilech. A poznat i to, zda má vůz zaplacenou dálniční známku, kterou lze už koupit jen elektronicky. Myslíte si, že je to skvělý bič na neplatiče poplatků? Omyl.

Stát kvůli legislativě nemůže automaticky pokutovat řidiče za jízdu bez dálniční známky po dálnici, jako se to dělá třeba na Slovensku. Jedinou možností, jak udělit pokutu, je řidiče zastavit. Státu tak utíkají desítky milionů korun, protože řidiči spoléhají na to, že na dálnici policistům nebo celníkům proklouznou. Od začátku roku přitom policie zastavila bez dálniční známky přes 26 tisíc šoférů. Dá se předpokládat, že několikanásobně více jich projelo beztrestně.

„Policie nemůže být na dálnici nonstop a na všech místech. Takže to spousta řidičů riskne.“

