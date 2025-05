„Téměř polovina mladých řidičů ve věku 18 až 28 let podporuje zvýšení rychlostního limitu, s přibývajícím věkem tato podpora klesá až na pouhých 20 procent u generace Baby boomers,“ komentuje výsledky květnového výzkumu Lucie Režná z NMS.

V celkovém měřítku jsou však řidiči pro zachování nastavené hranice 130 km/h, a to v 59 procentech. Mnohem menší podporu má potenciální snížení dosavadní rychlosti, o kterou by stála jen 4 procenta dotazovaných. Pro zvýšení jsou více řidiči muži než řidičky, a to o 23 procentních bodů.

Podle většiny českých řidičů by měla maximální povolená rychlost na dálnicích zůstat stejná. (21. května 2025)

To, že o vyšší rychlost stojí zejména mladší řidiči, je podle Režné paradox. „Nejvíce chtějí jezdit rychleji právě ti, kteří mají nejméně zkušeností za volantem. Zatímco zkušenější řidiči, kteří by potenciálně dokázali vyšší rychlost lépe zvládnout, jsou mnohem opatrnější a až 65 procent z nich preferuje zachování současných limitů,“ vysvětluje.

Podle ní to může svědčit o tom, že s věkem a zkušenostmi přichází i větší respekt k bezpečnostním rizikům spojeným s rychlou jízdou. Upozorňuje také na to, že se tato debata zvedla s nedávnou kauzou zběsilé jízdy europoslance za Motoristy Filipa Turka.

„Motoristé sobě slibují zvýšení limitu na dálnicích a na některých místech jeho úplné zrušení. Data ale ukazují, že většina Čechů o takovou změnu příliš nestojí. Z celkového počtu všech řidičů by s úplným zrušením omezení rychlosti souhlasilo pouze 5 procent,“ shrnuje výsledky.

Mezi jejich voliči je podpora jasná, pro by bylo 69 procent. Současný stav naopak vyhovuje téměř dvěma třetinám příznivců jak opozičních, tak vládních stran. „U stran s větším důrazem na environmentální otázky dokonce vidíme rezervovanější přístup voličů ke zvyšování,“ komentuje Režná.

Pokud už by se ale měla rychlost zvyšovat, tak maximálně na 150 km/h. Také tato možnost má však podporu jen 16 procent Čechů.

V polovině letošního roku by mělo dojít ke zvýšení maximální povolené rychlosti na úseku dálnice D3 mezi Českými Budějovicemi a Táborem na 150 km/h. Stejné opatření by se mohlo v budoucnu týkat dalších dvou úseků dálnic, diskutuje se o úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Ostravou a dálnicí D11 u Hradce Králové.

Do průzkumu se zapojilo 1004 respondentů, jednalo se o reprezentativní vzorek české populace starší 18 let. Agentura data sbírala od 5. do 9. května.