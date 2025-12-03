Předražené dálnice a nádraží za miliardy. Jaké zakázky vyšetřuje kriminálka

Stavba dálnice D3 a nárůst ceny o třetinu, modernizace železnice v Pardubicích za sedm miliard, rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze za 3,4 miliardy korun, rekonstrukce stanice Brno – Královo Pole za 3,5 miliardy, násobně dražší výkup pozemků pro stavbu obchvatu Pelhřimova nebo třeba lavičky, odpadkové koše, sedačky na nádražích za čtvrt miliardy.
To jsou klíčové zakázky, po kterých jdou policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří si v minulých dnech na základě povolení k domovním prohlídkám přišli pro dokumenty na Ředitelství silnic a dálnic, Správu železnic a do různých firem.
Žádné relevantní plnění v podobně dodávky zboží nebo provedení stavebních prací nebylo ve skutečnosti provedeno ani dodáno.