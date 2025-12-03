Předražené dálnice a nádraží za miliardy. Jaké zakázky vyšetřuje kriminálka

Ocelovou konstrukci estakády na dálnici D3 svařují na místě a postupně ji vysouvají přes betonové pilíře. (2025) | foto: MAFRA

Václav Janouš
Nárůst ceny stavby dálnice či investice za miliardy. O co jde v klíčových zakázkách v hledáčku policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří si v minulých dnech přišli pro dokumenty na Ředitelství silnic a dálnic, Správu železnic i do různých firem.

Stavba dálnice D3 a nárůst ceny o třetinu, modernizace železnice v Pardubicích za sedm miliard, rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze za 3,4 miliardy korun, rekonstrukce stanice Brno – Královo Pole za 3,5 miliardy, násobně dražší výkup pozemků pro stavbu obchvatu Pelhřimova nebo třeba lavičky, odpadkové koše, sedačky na nádražích za čtvrt miliardy.

To jsou klíčové zakázky, po kterých jdou policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří si v minulých dnech na základě povolení k domovním prohlídkám přišli pro dokumenty na Ředitelství silnic a dálnic, Správu železnic a do různých firem.

Žádné relevantní plnění v podobně dodávky zboží nebo provedení stavebních prací nebylo ve skutečnosti provedeno ani dodáno.

Předražené dálnice a nádraží za miliardy. Jaké zakázky vyšetřuje kriminálka

Anděl smrti žil v Argentině všem na očích. Spisy odhalují, proč Mengele unikl trestu

Premium
Přes Itálii prchala do Latinské Ameriky řada nacistických zločinců. V roce 1949...

Odtajněné dokumenty argentinské vlády bourají zažité mýty o poválečném životě jednoho z nejhledanějších nacistických zločinců. Josef Mengele v Jižní Americe rozhodně neživořil ve strachu a ústraní....

2. prosince 2025

Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Bude se mstít za tankery

Sledujeme online
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...

Prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Rusko nechce válku s evropskými mocnostmi, ale je připraveno bojovat, pokud by Evropa chtěla přímý konflikt s Moskvou. Šéf Kremlu rovněž uvedl, že Rusko...

2. prosince 2025  16:56,  aktualizováno  19:29

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.