KOMENTÁŘ: Sto padesát po dálnici? K ničemu, ale hezky to vypadá

S novou vládou Petra Fialy se může zhmotnit mokrý sen některých řidičů o sešlápnutí plynového pedálu. Kandidát na ministra dopravy Martin Kupka (ODS), který by se právě dnes, podobně jako jeho kolegové měl podrobit prezidentskému výslechu, chce totiž zvýšit maximální povolenou rychlost v Česku na dálnicích. Podle koaliční smlouvy, kterou mezi sebou uzavřela vítězná pětikoalice, by to mělo být na 150 kilometrů za hodinu.

Je nasnadě, že až návrh dostane svou legislativní podobu, rozhoří se nekonečná debata o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, bezpečné, či nebezpečné. A já bych k tomu dodal ještě třetí variantu do diskuse: není to vlastně úplně celé zbytečné?