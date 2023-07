KOMENTÁŘ: Velká dálniční pohádka ministra Kupky. Na papíře to vypadá krásně

Ministr dopravy Martin Kupka slíbil podle informací MF DNES z minulé středy dostavět celou dálniční síť do 10 let, tedy do roku 2033.

„Pokud se vše podaří, dokončení dálniční sítě by bylo možné do deseti let, tedy do roku 2033,“ řekl při setkání s novináři v úterý 27. června ministr dopravy Martin Kupka.

Nechápu úplně, co pan ministr myslí tím, „pokud se vše podaří“. Řekne pak jenom „Ono se to nějak nepodařilo“?