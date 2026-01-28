Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni vybrali úředníci na pokutách 15,1 milionu korun, řekla ve středu mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
Za rok 2025 projelo po tomto úseku dálnice 5,69 milionu automobilů, což představuje v průměru více než 15 tisíc vozů denně, informoval ve středu v tiskové zprávě správce komunikace Via Salis.

Stavba, vybudovaná jako první v ČR díky spolupráci soukromého a veřejného sektoru (tzv. PPP projekt), přinesla plynulejší dopravu, zkrátila cestování mezi Prahou a Pískem zhruba o 20 minut a ulevila obcím na trase.

Úsek dálnice mezi Příbramí a Pískem o délce 32 kilometrů je v provozu od prosince 2024. Minulý rok písečtí úředníci řešili 19 686 překročení povolené rychlosti a dalších 433 překročení hmotnosti vozidel.

„Výnosy z pokut uhrazených v souvislosti s překročením rychlosti loni činily 15,1 milionu korun. Předpokládá se, že v nadcházejících letech výnosy klesnou, protože o měřených úsecích jsou řidiči dostatečně informování,“ uvedla Měšťanová. Na dálnici D4 je jen na území Písecka umístěno šest radarů a jedna vysokorychlostní váha.

Písek do nezbytného vybavení a softwaru investoval ještě před spuštěním měření zhruba dva miliony korun. Náklady na agendu přestupků na D4 by měly ročně být kolem 7,6 milionu korun. Výnosy z pokut využije Písek v oblasti dopravy a bezpečnosti ve městě.

Loni využívalo úsek dálnice D4 v průměru více než 15 tisíc vozů denně. Zhruba 83 procent provozu tvoří osobní auta. Celkem 32 nových a 16 modernizovaných kilometrů D4 spravuje tým Via Salis Operations. Loni zaznamenal přes tisíc výjezdů k preventivním zásahům, tedy průměrně třikrát denně.

Situaci pomáhá monitorovat kamerový systém. „Díky němu dispečeři například rozpoznali potíže řidiče, jehož přímo při jízdě postihl infarkt. Okamžitě jsme k němu vyrazili, zavolali záchranáře a ostatní řidiče jsme varovali na informačních tabulích,“ uvedl manažer provozu a údržby Via Salis Operations Ondřej Vašek.

Kromě kamerového systému využívá tým i další technologie, až deset procent všech pokročilých dálničních systémů v ČR je podle Via Salis nainstalováno právě na D4.

Patří mezi ně tísňové telefony, vysokorychlostní váhy, meteostanice, velkoplošné dopravní značky a panely s meteorologickými daty.

Sdružení Via Salis novou část dálnice postavilo za 43 měsíců, během nichž vybudovalo 32 kilometrů nové komunikace a dalších 16 kilometrů starších úseků opravilo. Firma se bude 25 let starat o její provoz, pak dálnici předá státu. Stát jí za to zaplatí 17,8 miliardy korun.

28. ledna 2026  16:53

