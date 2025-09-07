Instalace 42 dopravních značek i s doprovodnými úpravami stála přes 54 milionů korun. Ačkoliv experti kritizují, že značky měly být digitální, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) tvrdí, že takové řešení by stálo desetkrát tolik.
Nová rychlost, staré značky. Na úseku se stopadesátkou nebude digitální značeníPremium
Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako na prvním místě v republice nejvyšší povolenou rychlost na 150 kilometrů v hodině. Pořídili kvůli tomu nové dopravní značky, které ale nejsou digitální a umožňují tak zobrazit jen tři údaje. (15. srpna 2025) | foto: Petr Lundák, Profimedia.cz
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...
V Letňanech spadlo do lesa malé letadlo, zemřeli dva lidé
V pražských Letňanech spadlo do lesa malé soukromé letadlo, dva lidé nehodu nepřežili. Na místě neštěstí jsou záchranné složky.
Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka
Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.
Dva lidé popálení při výbuchu chemikálie v Sušici zůstávají v nemocnici
Dva ze čtyř lidí, kteří utržili popáleniny při neobratném rozdělávání grilu na zábavě na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku, zůstávají v nemocnici. Jeden z hostů se tam pokoušel oheň zapálit s...
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
U Tábora usmrtil vlak člověka, provoz na koridoru do Prahy stojí
Nedaleko Tábora usmrtil krátce před polednem vlak člověka. Jde o úsek Chotoviny – Tábor, železniční doprava mezi Prahou a Českými Budějovicemi je kvůli tomu přerušená.
Nová rychlost, staré značky. Na úseku se stopadesátkou nebude digitální značení
Na dálnici D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi zvedli silničáři jako na prvním místě v republice nejvyšší povolenou rychlost na 150 kilometrů v hodině. Pořídili kvůli tomu nové dopravní značky,...
Volby by vyhrálo ANO s 30,7 procenta. Do Sněmovny by prošli i Motoristé
Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 30,7 procenta. V dolní komoře by tak obsadilo 68 křesel. Druhá by skončila koalice SPOLU, hlas by jí dalo 20,3 procent voličů. Vyplývá to z nového...
O rozpočet na dopravu se nebojím, výstavba bude pokračovat, řekl Stanjura
Vláda v případě potřeby posílí rozpočet pro dopravu. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) čeká, kolik peněz bude z evropských fondů. Řekl to v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Výstavba...
Japonský premiér po roce ve funkci přišel o většinu a rezignoval
Japonský premiér Šigeru Išiba se rozhodl odstoupit z funkce. Oznámil to podle agentur na dnešní tiskové konferenci. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za prohru v červencových...
Influencer boží se dočkal svatořečení, papež dal mileniálům prvního světce
Papež Lev XIV. při kanonizační mši ve Vatikánu prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii a kterému se přezdívá „Influencer boží“, píší agentury AFP a...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Ve Vrbně pod Pradědem vzplála střecha rodinného domu, škoda 10 milionů
Škodu za deset milionů korun způsobil sobotní požár střechy rodinného domu ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Kvůli požáru museli hasiči vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Nikdo se...
Klekánice už straší Rusy na Donbasu. Ukrajinští vojáci dostali český bomber
Může sloužit jako lehký bombardér, pro zásobování vojáků v zákopech, ale také jako retranslátor signálu pro malé kamikaze drony. Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti převzali českou multikoptéru s...