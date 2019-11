Rekonstruoval jsem toalety, řekl Dalík ke své práci během výkonu trestu

„Myslel jsem, že když jsem trest přijal, řádně i půlku odpykal a teď jsem byl za standardních podmínek propuštěný na podmínku, budu mít pokoj,“ uvedl muž, který chce nyní žít ve svém domě ve Francii a v Česku plánuje rozvíjet svou firmu zaměřenou na development.

„Byla to každodenní práce, která začíná úklidem, přes drobné opravy, rekonstrukce toalet nebo koupelen. Dělali jsme také fasádu,“ popsal náplň své pracovní činnosti v penzionu.

Dalík dále řekl, že o zařazení na venkovní pracoviště nežádal a že předtím strávil celkem 13 měsíců jen ve věznici. Podle něj chodí ven pracovat všichni vězni, kteří k tomu splňují kritéria.

„Bohužel můj obličej už je natolik známý, že kdybych tam dělal něco, co bych dělat neměl, určitě by se našel někdo, kdo by to tak nenechal. Kromě toho bych to nikdy nedělal. Třeba i proto, že bych si tím mohl ohrozit podmínečné propuštění,“ dodal.

Dalík byl po dvou a půl letech podmínečně propuštěn v pondělí. Ve znojemské věznici byl v rámci pětiletého trestu odnětí svobody za podvod při nákupu obrněných transportérů. Od kauzy s vozy Pandur uplynulo už dvanáct let. Bývalý poradce Mirka Topolánka Dalík si tehdy řekl o úplatek půl miliardy korun za pomoc společnosti Steyr.