Spolek shromažďuje videa s pozdravy a gratulacemi dalajlamovi od významných osobností z ČR, které muži zašle do jeho exilového sídla v Indii.

„Neděláme to jen kvůli vlastnímu pocitu, že jsme na Tibet nezapomněli a že tím motivujeme další lidi tady v České republice, ale posíláme tím vzkaz i ven, že nám stále záleží na lidských právech a že se staráme a zajímáme o to, co se děje okolo nás,“ prohlásil předseda spolku a někdejší předseda Strany zelených Martin Bursík.

Dodal, že čtvrteční happening je pouze první akcí, kterou organizace k narozeninám dalajlamy uspořádala. Další připomínky uskuteční do konce roku.

„Byť se ve světě děje spousty velkých bouří, každá takováto iniciativa pomáhá držet nějakou hodnotovou rovnováhu a je strašně důležitá,“ uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Pro Tibet, který čelí již několik desetiletí útlaku ze strany Číny, je podle ní podstatné vědět, že na něj svobodný svět myslí.

Na akci dorazila také herečka Eva Holubová, která se pochlubila tričkem se současným dalajlámou. Spolu s dalšími účastníky happeningu pak na počest narozenin duchovního vůdce krájela bílý dort s tibetskou vlajkou. Další si na akci donesli portréty s Václavem Havlem.

Dalajlama slaví v Indii

Oslavy v Indii, kde dalajlama žije od konce 50. let v exilu, začaly ve středu. Duchovní oznámil, že staletí stará tibetská buddhistická instituce duchovního vůdce zůstane zachována. Ukončil spekulace o tom, že by mohl být posledním, kdo tuto duchovní roli zastává.

Ve svých předchozích prohlášeních tibetský duchovní vůdce vyloučil, že by nový dalajlama pocházel z Číny. Odmítá i nárok Pekingu, který chce mít právo volbu nového tibetského vůdce vetovat. Současného dalajlamu Čína považuje za nebezpečného separatistu.

Z Tibetu, který je součástí Číny, současný 14. dalajlama uprchl po neúspěšném ozbrojeném povstání v roce 1959. Funkci vykonává od roku 1950. Narodil se 6. července 1935 v chudé rodině rolníků.

Funkce dalajlamy se předává na základě buddhistického principu reinkarnace. Po smrti dalajlamy se tak tibetští duchovní snaží určit, do koho se předchozí dalajlama vtělil. Ačkoliv dalajlamou byli dosud muži, současný tibetský duchovní vůdce v minulosti nevyloučil, že by se mohl převtělit do ženy.