Ekologická rakev, lněný rubáš, kvítí jako náhrobek. Hřbitov nabízí alternativu

Podle ředitele městské organizace Hřbitovní a pohřební služby Praha (HPSP) Martina Červeného je alternativní možnost pohřbení úzce spojena i s jinými způsoby posledního rozloučení, které většinou neprobíhají v prostřední obřadní síně, ale přímo u hrobu zesnulého. „Chceme nabídnout alternativu těm, kteří o ni stojí,“ uvedl Červený.

„Pozůstalí jsou často oblečeni méně formálně a přivedou s sebou děti. Přírodní prostředí je určitě více podpůrné a hojivé než obřadní místnosti.“ dodal ředitel.

Slavnostního otevření se zúčastnila také náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija (ODS). „To, že otevíráme první ekologickou udržitelnou možnost pochovat své blízké mě nesmírně těší a jsem ráda, že ti, kteří se chtějí takovým způsobem rozloučit se svým blízkým člověkem, mají tu možnost,“ řekla.

Přípravy hřbitova netrvaly dlouho. „Fyzická příprava hřbitova začala letos v květnu. Altán už se stavěl přes zimu, s loukou to byla rychlá akce. V letních měsících jsem ji zavlažoval každé ráno, což bylo kvůli kritickému počasí potřeba,“ uvedl pro iDNES.cz hřbitovní zahradník Adam Vokáč.

„Luční hřbitov vyžadoval speciální podmínky. Je tu jiná rostlinná směs, potřebovala větší péči než rozptylová louka, kde je pouze travní směs. Porost na lučním hřbitově je plný jetele, není to čistý anglický trávník. Chtěli jsme jej rozmanitější,“ doplnil.

Inspiraci pro vytvoření projektu našel Ďáblický hřbitov v zahraničí. „Hřbitovy v Británii nebo USA jsou nám inspirací, i když si nejsem vědom, že by byl někde přímo takovýto koncept jako luční hřbitov,“ uvedl pro iDNES.cz Vokáč.

Není to první průlomová věc, se kterou Ďáblický hřbitov přišel. V roce 2015 byl otevřen Les vzpomínek. Skýtá možnost uložit popel zemřelých ke kořenům památných stromů, ale slouží také k poslednímu rozloučení.

Oba projekty mají stejný cíl. Co největší šetrnost k přírodě. Luční hřbitov má být podle Červeného ekologičtější než projekt Les vzpomínek.

„V Lese vzpomínek se ukládaly urny ke kořenům stromů, tudíž ostatky musely projít kremací, která s sebou nese tíhu fosilních paliv a uhlíkové stopy. Luční hřbitov bude k přírodě ohleduplnější,“ uvedl Červený.

„Kapacita hřbitova je zatím 350 míst. Do budoucna plánuje vedení Ďáblického hřbitova, v případě zájmu veřejnosti, její navýšení. Celková kapacita by pak mohla dosáhnout až několik tisíc míst,“ uvedl Červený.

Ekologická rakev a lněný rubáš

Zemřelý může být podle pravidel pohřben pouze v ekologicky rozložitelné rakvi ze surového dřeva z proutí. Rakev pak hrobník zakope do země, dosype zeminu a luční směs, tudíž se na hrobech po čase objeví květiny. Pohřbívá se v květinových pásech které jsou protkány travnatými cestami pro lepší přístupnost ke hrobům.

Výstelka rakve a oblečení zemřelého podléhají přísnějším pravidlům než na běžných hřbitovech. „Žádné silonky a plastové střevíce. Ideálně lněný nebo konopný rubáš a výstelka z čistě přírodních materiálů,“ popsal Červený.

Česká legislativa nepovoluje způsob pohřbívání, kdy je zemřelý zabalen pouze do prostěradla. Proto vedení hřbitova zvolilo možnost ekologických rakví. Kamenné náhrobky jsou na lučním hřbitově z důvodu emisí nepřípustné. „Náhrobkem jsou květiny,“ uvedl ředitel. Na místech pak budou pouze dubové štítky s vygravírovaným jménem na tyčkách.

Kolik to stojí?

Podle Červeného se nedá přesně určit, zda cena bude nižší než u konvenčních obřadů. Uvedl, že cena se odvíjí od požadavků pozůstalých.

„Cena je závislá na tom, co pozůstalí chtějí. Obřad tu může být velmi drahý, ale také velmi levný,“ řekl. „Máme zkušenost, že při pohřbech v Lese vzpomínek si lidé nenajímají profesionálního řečníka jako v krematoriu a často si svépomocí zařídí i hudební doprovod. Zahrají si na kytaru nebo zazpívají. Tak mohou ušetřit, aniž by to mělo vliv na důstojnost obřadu,“ dodal.