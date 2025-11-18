Po obou stranách dálnice od Mirovic až k Milínu chtějí společnosti postavit obří větrné elektrárny. Turbíny, které budou mít až 250 metrů na výšku a budou tak vůbec nejvyššími stavbami v zemi. A začaly sondovat, co by na takový zásah do krajiny říkali lidé a přesvědčovat je, že obce jako Kozárovice, Pečice, Chraštice, a další na tom mohou vydělat. Doslova.
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...
Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily
Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...
Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB
Podle odhadu statistického úřadu stoupla tuzemská ekonomika v letošním třetím čtvrtletí o 2,7 procenta. Takhle rychlé tempo čekal málokdo. Vypadá to tedy, že obávaná americká cla se ekonomiky nijak...
Kolem D4 mají stát obří větrníky vysoké až 250 metrů. Místní to rozděluje už teď
Když jedete po nejmodernější české dálnici D4, kterou postavili z jižních do středních Čech a dále na Prahu jako vůbec první soukromí investoři, někde v polovině znejistíte. Zhruba od Letů do Milína...
Jen omluva od BBC nestačí. Zjevné lži a zkreslování se staly rutinou, zní z Izraele
od naší spolupracovnice v Izraeli Moderátorka stanice BBC Rachel: „Izrael bombardoval nemocnici v Gaze a zabil stovky nevinných lidí.“ Na obrazovce se objeví číslo 500. Moderátorka: „Víc. Přidejte!“ Číslo je přepsáno na 750. Rachel:...
Firmy plánují zvyšovat mzdy, nejčastěji do pěti procent, vyplývá z průzkumu
Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do 5 procent, téměř každá čtvrtá firma však plánuje přidat v rozmezí 5 až 10 procent. Vyplývá to ze...
Náklaďák se v Jeseníkách střetl s osobním autem, nehoda komplikovala provoz
Provoz na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo po poledni zkomplikovala nehoda poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde se srazil osobní vůz s nákladním automobilem. Jeden člověk se zranil....
Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat dvě ohrožené vesnice
Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat dvě vesnice. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první...
Oslavy 17. listopadu vrcholily koncertem v Praze. Na Národní třídě bylo sto tisíc lidí
Účastníci Koncertu pro budoucnost ve spodní části pražského Václavského náměstí dnes podpořili ve svých projevech Ukrajinu napadenou Ruskem i občanskou společnost. Asi 102 tisíc lidí si dnes přišlo...
Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO
Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že Rusko může napadnout NATO už v roce 2028. Připomněl zároveň slova některých německých historiků, podle kterých mohlo být poslední mírové léto...
Obyvatele vesnice v Kosovu děsí medvědi. Za bílého dne se toulají ulicemi
Ve vesnici Bellobrad v Kosovu děsí místní obyvatele medvědi. Zvířata se toulají obcí za bílého dne. Obyvatelé si zamykají dveře na dva zámky, aby se nevítaní hosté dovnitř nedostali. Tamní škola...
Pavel by měl být demokratický vždy, nejen když se mu to hodí, říká Motorista Barták
Přes čtvrt století působil u Celní správy, z dětství se zná s exministrem Ivanem Langerem a je historicky třetím zakládajícím členem Motoristů. Jiří Barták se v říjnu dostal do Sněmovny a před dvěma...
Ruská vlajka a vojáci jako symboly stability? Jsou už v šesti afrických zemích
Ruská armáda, která byla doposud velmi diskrétní ohledně svého působení na africkém kontinentu, je nyní přítomna v šesti afrických zemích, informovaly ruské státní televize. Moskva, izolovaná od...
Autobus u Medíny narazil do cisterny a vznítil se. Z desítek cestujících přežil jeden
Při autobusové nehodě poblíž saúdskoarabského svatého města Medína zemřelo 45 lidí, převážně indických poutníků. Jde o jednu z nejtragičtějších nehod v blízkovýchodní zemi za poslední roky.