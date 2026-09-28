OBRAZEM: „Hajzlbába“ i legendární motorest. Zmapovali jsme skryté perly D1
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou
Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
OBRAZEM: „Hajzlbába“ i legendární motorest. Zmapovali jsme skryté perly D1
Pomník mrtvým motoristům, zaplavený Hitlerův most, skrytá ranvej pro sovětské stíhačky, retro motorest se sádkami i komunistické umění pohlcené lesem. Dálnice D1 není jen nekonečná zácpa, ale...
Korunovační klenoty chtěly poslední den vidět davy. Někteří čekali i tři hodiny
Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů v její poslední den trvá dvě až tři hodiny. Fronta návštěvníků začínala dopoledne u branky Jižních zahrad...
Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava, arcibiskup vyzval ke smíření
Tisíce lidí v pondělí dorazily do Staré Boleslavi u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský...
Dejme Ukrajině Patrioty ze svých zásob, navrhuje Kallasová. Varuje před sabotážemi Ruska
Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU podle ní musí rychleji a efektivněji posilovat obranyschopnost, aby splnila...
Cena Václava Havla putuje do Íránu. Sotudíová bojuje proti popravám a za ženy
Laureátkou letošní Ceny Václava Havla je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž Parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Advokátka a nositelka Sacharovovy ceny za...
Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok
Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší...
Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře
Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...
Maďarský premiér přišel o imunitu. Po obvinění z krádeže mobilu
Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své...
Invaze zvířat do nemocnic. Muflony vítají, holuby plaší, s kočkami bude dohoda
Nemocniční zahrady jsou zelenými oázami nejen pro lidi. Žijí v nich a navštěvují je i zvířata. Některé druhy jsou vítané, jiné nežádoucí, především holubi. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se...
Kde úřaduje Babiš a Schillerová, lze dnes vidět na vlastní oči. A je to zdarma
U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i...
Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout
Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.
Řidič sjížděl z D11 a naboural do cedule u čerpací stanice. Na místě zemřel
V noci na pondělí zemřel řidič osobního auta poté, co se na 35,5. kilometru ve směru na Hradec Králové pokusil opustit dálnici D11. Při sjíždění narazil do cedule u čerpací stanice a přes snahy...