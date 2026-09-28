Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

OBRAZEM: „Hajzlbába“ i legendární motorest. Zmapovali jsme skryté perly D1

Tomáš Lánský
  15:31
Památník obětem nehod na dálnici D1 najdeme jen pár set metrů od jejího začátku...

Památník obětem nehod na dálnici D1 najdeme jen pár set metrů od jejího začátku na pražském Chodově. | foto: MAFRA

Nultý kilometr D1.
Zrušená odpočívka Křešický potok. Ze silnice jsou stále vidět některé plastiky,...
Zrušená odpočívka Křešický potok. Příroda už si místo bere zpět.
Zrušená odpočívka Křešický potok. Ze silnice jsou stále vidět některé plastiky,...
21 fotografií
Pomník mrtvým motoristům, zaplavený Hitlerův most, skrytá ranvej pro sovětské stíhačky, retro motorest se sádkami i komunistické umění pohlcené lesem. Dálnice D1 není jen nekonečná zácpa, ale překvapivý skanzen bizarností a temné historie. Projděte si v naší galerii místa, která při cestě na Brno běžně míjíte bez povšimnutí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

OBRAZEM: „Hajzlbába“ i legendární motorest. Zmapovali jsme skryté perly D1

Památník obětem nehod na dálnici D1 najdeme jen pár set metrů od jejího začátku...

Pomník mrtvým motoristům, zaplavený Hitlerův most, skrytá ranvej pro sovětské stíhačky, retro motorest se sádkami i komunistické umění pohlcené lesem. Dálnice D1 není jen nekonečná zácpa, ale...

28. září 2026  15:31

Korunovační klenoty chtěly poslední den vidět davy. Někteří čekali i tři hodiny

Fronta na korunovační klenoty. České korunovační klenoty, symbol české...

Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů v její poslední den trvá dvě až tři hodiny. Fronta návštěvníků začínala dopoledne u branky Jižních zahrad...

28. září 2026  15:20

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava, arcibiskup vyzval ke smíření

Lidé si ve Staré Boleslavi připomněli svatého Václava. (28. září 2026)

Tisíce lidí v pondělí dorazily do Staré Boleslavi u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský...

28. září 2026  15:12

Dejme Ukrajině Patrioty ze svých zásob, navrhuje Kallasová. Varuje před sabotážemi Ruska

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová (23. září 2026)

Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU podle ní musí rychleji a efektivněji posilovat obranyschopnost, aby splnila...

28. září 2026  8:35,  aktualizováno  14:51

Cena Václava Havla putuje do Íránu. Sotudíová bojuje proti popravám a za ženy

Íránská právnička Nasrín Sotudíová (na plakátu, 31. května 2019)

Laureátkou letošní Ceny Václava Havla je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž Parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Advokátka a nositelka Sacharovovy ceny za...

28. září 2026  14:03

Tři prsty smrti skončí. První raketu z nového SPYDERu vystřelí vojáci příští rok

Protivzdušný systém SPYDER na Dnech NATO v Ostravě 2026

Přesně před týdnem česká armáda poprvé na veřejnosti na Dnech NATO v Ostravě představila nový protivzdušný systém SPYDER izraelské výroby. Bude chránit důležité objekty a prostory jako součást širší...

28. září 2026  12:30

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Maďarský premiér přišel o imunitu. Po obvinění z krádeže mobilu

Maďarský premiér Péter Magyar (28. září 2026)

Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své...

28. září 2026  12:13

Invaze zvířat do nemocnic. Muflony vítají, holuby plaší, s kočkami bude dohoda

Spor o osud koček v areálu pražské porodnice U Apolináře směřuje ke kompromisu.

Nemocniční zahrady jsou zelenými oázami nejen pro lidi. Žijí v nich a navštěvují je i zvířata. Některé druhy jsou vítané, jiné nežádoucí, především holubi. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se...

28. září 2026  11:30

Kde úřaduje Babiš a Schillerová, lze dnes vidět na vlastní oči. A je to zdarma

ilustrační snímek

U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i...

28. září 2026  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Babí léto je tu v plné síle. Který den bude nejtepleji a kdy bude skoro mrznout

Babí léto

Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá.

28. září 2026  10:04,  aktualizováno  10:12

Řidič sjížděl z D11 a naboural do cedule u čerpací stanice. Na místě zemřel

ilustrační snímek

V noci na pondělí zemřel řidič osobního auta poté, co se na 35,5. kilometru ve směru na Hradec Králové pokusil opustit dálnici D11. Při sjíždění narazil do cedule u čerpací stanice a přes snahy...

28. září 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde