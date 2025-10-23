Akademický senát ČZU zvolil nového rektora. Bude jím sociolog Michal Lošťák

Autor: ,
  14:14
Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, ve čtvrtek ho zvolil akademický senát školy. Lošťák získal ve druhém kole 21 hlasů, pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 33 členů akademického senátu. Porazil odborníka na pěstování lesa Jiřího Remeše, který získal ve druhém kole volby 12 hlasů.

Sociolog Michal Losťák bude novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze. | foto: CTK / Deml OndrejČTK

Lošťák by se měl funkce ujmout od února 2026, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel. Funkční období rektora trvá čtyři roky.

Lošťák ve funkci nahradí rektora Petra Skleničku, který vede školu druhé funkční období a znovu kandidovat nemohl. O post rektora ČZU se ucházel i prorektor univerzity pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti Petr Valášek. Čtvrtý kandidát Jiří Mašek, který je děkanem Technické fakulty ČZU, z volby v úterý odstoupil.

Kdo se uchází o post rektora na ČZU? Manažer, sociolog či expert na pěstování lesa

ČZU má šest fakult a jeden institut, v roce 2024 na univerzitě podle statistiky ministerstva školství studovalo více než 18 700 studentů.

Být v pozici rektora je ohromný závazek vůči akademické obci a celé univerzitě, řekl po svém zvolení Lošťák. Poděkoval svým protikandidátům, doufá, že nebudou odmítat další spolupráci. Na univerzitě jsou podle něj různé přístupy a je potřeba je sladit.

Nový vítr v akademickém prostředí

Lošťák je profesorem managementu, vede katedru humanitních věd na Provozně ekonomické fakultě ČZU. Je prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU. Věnuje se například problematice regionálního rozvoje a rozvoje venkova nebo socio-kulturnímu a socio-ekonomickému kontextu zemědělství a jídla. Je mu 61 let.

Předělává univerzitní statky na výdělečný podnik. Zemědělství chybí koncepce, říká

Jako rektor by se chtěl zaměřit na dosahování excelence na ČZU, a to například inovacemi ve výuce, podporou vědců v grantech, vytvořením bezpečného zázemí či využíváním umělé inteligence, uvedl v materiálech na webu. Věnovat se chce i férovému rozdělování peněz od státu mezi českými vysokými školami. Lidé na ČZU by podle něj měli využívat umělou inteligenci ve prospěch celé školy a její excelence.

Vstoupit do diskuse

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

22. října 2025  19:31,  aktualizováno  23.10 14:34

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil hned ráno o čtyři procenta. Později další procentní...

23. října 2025  9:47,  aktualizováno  14:29

Akademický senát ČZU zvolil nového rektora. Bude jím sociolog Michal Lošťák

Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, ve čtvrtek ho zvolil akademický senát školy. Lošťák získal ve druhém kole 21 hlasů, pro zvolení byla potřeba...

23. října 2025  14:14

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

23. října 2025

Babiš už zná kandidáty SPD na ministry. Do jednání o vládě se zapojí i Turek

Předseda SPD Tomio Okamura ve čtvrtek uvedl, že jeho hnutí už představilo Andreji Babišovi všechny odborníky, které navrhuje do vlády. „Za nás máme hotovo, naše odborníky jsme představili, pan...

23. října 2025  5:48,  aktualizováno 

Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní letový řád, který začíná 26. října, přinese do prahy patnáct nových přímých spojení a dvanáct nových...

23. října 2025  13:44

Když počasí čaruje. Pražany ráno probudila ukázková duha

Nezvyklá podívaná se ve čtvrtek po rozednění naskytla Pražanům. Nebe nad jejich hlavami rozzářila parádní duha. Snímky přírodního úkazu sdílejí lidé na sociálních sítích.

23. října 2025  13:42

Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Ve čtvrtek to řekla ČTK poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru...

23. října 2025  13:38

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

Přátelé a příznivci si připomenou Danu Drábovou. Zveřejnili dojemné video

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomenou její přátelé a příznivci. Akce začíná od 19 hodin a iDNES.cz...

23. října 2025  13:27

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 328 volných pozic

Přijde bolestivá odpověď, varuje Moskva Evropu před zabavením ruských aktiv

Belgický premiér Bart De Wever na summitu EU vyjádřil opětovně výhrady Belgie ohledně takzvané reparační půjčky Ukrajině, která hodlá využít zmrazených ruských aktiv v Evropě. Německý kancléř...

23. října 2025  13:26

Zrychlení MHD na dejvickém „kulaťáku“. Autobusy nově jezdí po kolejích

Nejen tramvaje, ale od středy už i autobusy Pražské integrované dopravy projíždějí prostředkem okružní křižovatky na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Nově totiž mohou využívat kolejový...

23. října 2025  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.