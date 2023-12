Potupa a ponížení, líčí studentky ČZU svlékání u bezpečnostních rámů

„Bezpečnostní rámy jsou nainstalovány v testovacím centru, kam chodíme psát některé testy. Před vstupem do místnosti, kde probíhá test, si musíme odložit všechny věci do uzamykatelných skříněk a projít těmi bezpečnostními rámy, abychom nemohli pronést žádnou elektroniku,“ upřesnila studentka ČZU Lenka, jejíž identitu redakce zná a která si přála zůstat v anonymitě.

Na situaci nyní reagovala také ČZU. Rektor Petr Sklenička svolal etickou komisi, která posoudí oprávněnost pravidel nastavených v testovacím centru. Sejít by se měla „následujících dnech“, oznámila škola.

Při loňském testování přitom studentkám stačilo sundat šperky, hodinky a pásek. „Podprsenky nám nepípaly, ale pamatuji si, že někteří spolužáci měli problémy i s brýlemi, jelikož ty rámy netolerovaly širší obroučky. Ti spolužáci to poté museli složitě řešit přes děkanát,“ doplnila Lenka.

Letos už šla proto Lenka na testování připravená a žádné věci, které by mohly pípat, si nevzala. „Když jsem rámem prošla a začala pípat, byla jsem hodně překvapená. Paní, která bezpečnostní rám obsluhovala, mi řekla, že to bude podprsenka. V podstatě mi nařídila, ať si ji jdu sundat,“ dodala.

„Po chvilce vyříkávání jsem se šla převléknout na záchod,“ dodává Lenka. Záchod se nachází na druhé straně budovy, takže studentky musí jít přes chodbu, kde čekají ostatní studenti na testy.

„Já na sobě měla bílé tílko a mikinu, takže když jsem šla ze záchodu, ta cesta pro mě byla strašně ponižující, jelikož jsem ještě v ruce držela tu podprsenku. Nejvíc mě však ponížilo, když jsem znovu rámem procházela a musela jsem si sundat i tu mikinu.“

Server iROZHLAS.cz získal nezávisle na sobě výpovědi 11 studentek, které byly v listopadu pro vpuštění k testu také donuceny svléknout si podprsenku, případně na ně v tomto směru byl vyvíjen silný nátlak.

To potvrzuje také Lenka, která uvedla, že ji to před testem velmi rozhodilo. „Při testu jsme ještě nahráváni kamerou na počítači a v malém okénku se vidíme, což člověka znervózní ještě víc,“ říká.

Lenka je zároveň velmi zklamaná z postoje samotné univerzity. „Minulý týden nám přišel e-mail, že pokud projdeme bezpečnostními rámy a budeme pípat, tak už poté můžeme projít jenom jednou, jinak nás k testu nepustí.“

„Upřímně jsem teď více nervózní z toho, jestli projdu rámy než z testů,“ doplnila.

Opatření je platné už od léta

Další zkušenost má i studentka Karolína. „Poprvé jsem tuto situaci zaregistrovala v létě, kdy jsem si šla napsat zápočet. Zapomněla jsem si sundat nějaké šperky, tak jsem chybu napravila a prošla rámy znova. I přes to jsem pípala, a tak obsluha bezpečnostního rámu si vzala do ruky ruční detektor a zjistila, že to je podprsenkou. Tehdy mě slušně poprosili, ať si ji sundám.“

„Musím ale přiznat, že mě to neskutečně vystresovalo a od té doby volím oblečení, aby se tato nepříjemná situace nemusela opakovat,“ dodala Karolína.

Mluvčí České zemědělské univerzity Karla Mráčková potvrdila, že bezpečnostní opatření fakulta zpřísnila. Podle ní obsluha centra nesmí vpustit studenty, kteří při průchodu bezpečnostním rámem spustí akustickou výstrahu. Důvodem byl masivní nárůst podvodů při písemných testech, například formou jejich focení a natáčení, dodala.

Provozně ekonomická fakulta nepřipouští, že by studentky musely podprsenky před vstupem do centra svlékat. „Sundání podprsenky v testovacím centru požadováno není, pásek s kovovou přezkou pro bezproblémový průchod nutné odložit je,“ dodala Mráčková. Na dotazy redakce iDNES.cz mluvčí České zemědělské univerzity nereagovala.

„Z mého pohledu to je pro nás potupné a sexistické,“ uzavírá naštvaně Karolína.