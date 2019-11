Czernin je připraven vést TOP 09 do Sněmovny a skončit jako poslanec

Czernin se o post předsedy TOP 09 v neděli utká s poslankyní a první místopředsedsedkyní strany Markétou Pekarovou Adamovou, kterou podporuje končící předseda Jiří Pospíšil, zatímco za Czernina jako nového šéfa strany se přimlouvá šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Samozřejmě jsem připraven vést stranu do sněmovních voleb. Je to samozřejmě kolektivní řešení, takže je to na vůli výkonného výboru. Pokud výkonný výbor bude chtít, budu kandidovat. Je třeba počítat s tím, že bychom o ten senátní okrsek přišli,“ řekl iDNES.cz Czernin. „Člověk si nemůže vybrat. Ve chvíli, kdy je poslancem, ztrácí senátorský mandát,“ dodal.

Končící předseda Jiří Pospíšil na volebním sněmu v pražském hotelu Don Giovanni řekl, že v čele TOP 09 má být člověk, který bude připraven vést ji do nejdůležitějších voleb, které ji čekají, tedy do Sněmovny.

S volným volebním mandátem přijeli na sněm do Prahy delegáti moravských krajů včetně Vysočiny a zástupci TOP 09 z Pardubicka a Ústecka. Dosavadní první místopředsedkyni Pekarovou Adamovou podpořily před hlasováním o tom, kdo bude předsedou, čtyři regiony, Czernina regiony dva.