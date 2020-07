Už zase bijí děti. Zásah policie proti CzechTeku vyvolal značné emoce

Už v roce 2004 technoparty u Boněnova na Tachovsku policie předčasně ukončila, o rok později, 30. července 2005, pak přišel mohutný policejní zásah. Písničkář Jaromír Nohavica poté složil píseň Už zase bijou děti.

Na pronajatý pozemek u obce Mlýnec na Tachovsku se první účastníci technoparty začali sjíždět v pátek 29. července 2005 a již tehdy se první z nich dostali do konfliktu s policií. Strážci zákona odmítali technaře do lokality pustit, zablokovali také sjezd z nedaleké dálnice D5. Přesto se do druhého dne počet návštěvníků technoparty zvýšil na stovky až tisíce. Majitelé okolních pozemků, po kterých lidé na pronajaté místo přijížděli, na ně podali trestní oznámení.

Podle státního zástupce i soudního znalce účastníci CzechTeku spáchali trestný čin poškozování cizí věci. Policie proto v sobotu 30. července proti pěti tisícovkám mladých lidí tvrdě zasáhla a technoparty násilím ukončila. Tisícovka policistů, převážně těžkooděnců, použila slzný plyn, pendreky, výbušky a vodní děla.

Zraněno bylo 35 účastníků technoparty a 47 policistů. Policejní zásah, jenž vyšel státní pokladnu na více než 31 milionů korun, ale vyvolal rozporuplné reakce.

Bylo to nezbytné, řekl Paroubek

Postup policie kritizovala nejen opoziční ODS, ale i někteří vládní politici. Také tehdejší prezident Václav Klaus označil akci za hrubou chybu. Naopak tehdejší ministr vnitra František Bublan a premiér Jiří Paroubek (ČSSD) hovořili o nezbytném zákroku. Pak ale Paroubek obvinil Bublana, že zákrok politicky podcenil.

Násilí proti technařům také vyvolalo v létě 2005 vlnu protestů. Největší demonstrace se konaly před sídlem ministerstva vnitra na pražské Letné. Aktivista Stanislav Penc pak na protest proti zásahu zveřejnil telefonní číslo tehdejšího premiéra.

Postup policie vyšetřovala Inspekce ministra vnitra, většinu z trestních oznámení ale odložila – buď kvůli obecnosti, nebo proto, že se nepodařilo prokázat vinu konkrétních policistů. V lednu 2009 Nejvyšší státní zastupitelství prošetřování zásahu ukončilo s tím, že policisté postupovali v souladu se zákonem. Naproti tomu ombudsman Otakar Motejl vyjádřil ve své zprávě k postupu policistů výhrady. Muži zákona podle něj nevyužili všechny možnosti, jak situaci řešit bez použití síly.

Sněmovní výbor pro obranu a bezpečnost se vyslovil pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která by se zabývala policejním zákrokem proti CzechTeku. Výbor konstatoval, že ve vyhrocené atmosféře během technoparty došlo k excesům jak na straně technařů, tak na straně policistů.

Zásahem na CzechTeku a jeho následky se zabývaly i soudy. Několik technařů bylo obviněno z útoku na policisty, soudy je však podle dostupných údajů většinou osvobodily, případně uložily podmínku. Několik účastníků, kteří utrpěli při zásahu zranění, se u soudů domáhalo satisfakce v rámci civilního sporu. Dva z nich, Pavel Kuchař a Ondřej Holous, jimž policisté vhodili do auta dýmovnice, získali u soudu nárok na stotisícové odškodnění a ministerstvo vnitra se jim muselo omluvit.

První technoparty, později známá jako CzechTek, se konala v létě 1994 v Hostomicích na Berounsku. Po několik dní si zhruba 300 lidí na akci s volným vstupem, bez sponzorů i oficiálního organizátora užívalo tanec a hudbu. Rok po policejním zásahu z července 2005 ale CzechTek skončil, poslední ročník se konal jako legální v létě 2006, navštívilo ho 40 000 lidí. Fenomén technoparty ale nezanikl, každý rok se jich koná několik, žádná akce už ale nedosáhla pravidelnosti a věhlasu CzechTeku.