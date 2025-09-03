Velký průzkum o sexualitě Čechů: pětina mladých viděla porno dřív než ve 12 letech

Eliška Hovorková
  14:49
Více než pětina mladých od 18 do 25 let bylo vystaveno pornografii dříve než ve 12 letech. Pro tři procenta Čechů je navíc pornografie důležitou součástí života, ukázal průzkum CZECHSEX, který se zaměřuje na sexuální chování. Sexuální aktivita mladých ale reálně klesá, podle odborníků za to může ekonomická nejistota i sociální sítě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Z průzkumu CZECHSEX vyplývá, že pornografie je důležitou součástí života pro 3,1 procenta lidí. U mužů jde o 4,3 procenta, u žen pak o 1,6 procent. Pro dosažení uspokojení museli podle dat postupně zvyšovat spotřebu pornografie a pociťovali stres, pokud ji sledovat nemohli. Měli také potíže se jí vzdát a zanedbávali kvůli ní jiné aktivity.

Mezi mladými navíc roste časté vystavování pornografii. Pětina respondentů ve věku od 18 do 25 let uvedla, že porno viděli ve věku 12 let a méně. Dříve než v deseti letech ji ve stejné věkové kategorii vidělo bezmála sedm procent dotázaných.

Většina lidí ale tvrdí, že sledování pornografie na ně nemá čistě negativní vliv. U mužů si to myslí čtyři procenta dotázaných, u žen jen tři procenta. Patnáct procent mužů a třináct procent žen uvedlo, že na ně pornografie měla jak negativní, tak pozitivní vliv. Čistě pozitivní vliv pak vnímá 31 procent mužů a 30 procent žen, vyplývá z průzkumu.

Porno sledoval několik hodin denně. Zkreslilo můj pohled na ženy, vypráví muž

Průzkum se respondentů ptal také na různé sexuální praktiky. Například pět procent mužů podle dat už někdy vyzkoušelo 3D pornografii či pornografii ve virtuální realitě, dalších 31 procent by ji vyzkoušet chtělo. Oproti tomu u žen je zájem menší, tento typ vyzkoušely dvě procenta dotázaných a jen 12 procent jej chce někdy zkusit.

Ještě menší zájem mají ženy o mechanické či nafukovací panny. Vyzkoušelo je jen jedno procento respondentek a tři procenta o to mají zájem do budoucna. Mezi muži už mechanické panny vyzkoušely čtyři procenta, dalších čtrnáct by je chtělo zkusit.

Sexuální aktivita u mladých klesá

Sexuální život v současné době podle primáře Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN Libora Zámečníka ovlivňuje například digitalizace intimity v podobě online seznamek či sextingu. Svou roli začíná hrát také umělá inteligence, díky které lidé nemusí fyzicky potřebovat někoho druhého.

U mladých ale sexuální aktivita reálně klesá. Na vině jsou podle Zámečníka například sociální sítě či ekonomická nejistota. Větší přístup k informacím o prevenci a narůstající otevřenost k tématům genderu a sexuality může v mladých vyvolávat úzkosti.

Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

„Mladí dávají větší důraz na souhlas. Může to být i to, že chtějí kvalitněji prožívat sexuální život, mít psychickou i fyzickou pohodu,“ říká Zámečník.

Nejde o „závislost“

„Sexualita by měla být integrální součástí lidského zdraví a měli bychom z ní mít radost. Bohužel jsou stavy, kdy se stává frustrací,“ upozorňuje Zámečník.

Odborníci dodávají, že v případě kompulzivního sexuálního chování nejde o klasickou závislost, ale o poruchu regulace sexuálních impulzů. Od roku 2022 je v Mezinárodní klasifikaci nemocí vedena jako Compulsive Sexual Behaviour Disorder (CSBD).

Muži závislí na pornu běžně masturbují čtyři hodiny, upozorňuje psycholog

„Lidé s touto poruchou například nadměrně konzumují pornografii, mají nutkání provádět často masturbaci, využívají sex jako únik od stresu či nemocí, udržují sexuální kontakty s více partnery,“ popisuje Zámečník.

Podle vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NÚDZ Kateřiny Klapilové nová definice poruchy zdůrazňuje, že samotná vysoká sexuální touha či častá sexuální aktivita nejsou nemocí.

„Problémem se stávají tehdy, když člověk ztrácí nad chováním kontrolu, pokračuje navzdory negativním následkům nebo se k němu uchyluje i bez skutečného uspokojení,“ říká Klapilová, která je také garantkou linky SexHelp a konzultantkou Centra pro psychosexuální zdraví Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN.

Pomůže nové centrum

V Sexuologickém ústavu 1. LF UK a VFN už od loňského roku fungují terapeutické skupiny pro pomoc se zvládáním problematického sexuálního chování. Pro klienty s CSBD jde o deset sezení jednou za dva týdny, po kterých následují tři navazující sezení jednou měsíčně.

Porno a Česko. Jsme téměř unijním extrémem, ukázala data

Podle psychologa Filipa Šinknera šlo o pětici dobrovolníků, kteří prošli diagnostickým rozhovorem a vyplnili sebehodnotící škály ohledně svého sexuálního chování.

„Čtyři z pěti klientů dokončili celý skupinový program a u všech z nich došlo k pozitivnímu posunu v porozumění vlastní sexualitě, přijetí vlastní sexuality, zvládání sexuálních impulzů a spokojenosti se schopností sexuální impulzy zvládat,“ uvádí Šinkner.

VFN navíc u příležitosti Světového dne sexuálního zdraví, který připadá na 4. září, otevírá Centrum psychosexuální pomoci. Podle zástupců nemocnice jde o specifickou formu nízkoprahové cílené péče. Podle Zámečníka pomůže například lidem s genderovou dysforií, s parafilními preferencemi a rizikem delikventního chování, lidem s kompulzivní nebo jinak rizikovou sexualitou či těm, kteří jsou v životní nebo partnerské krizi kvůli problémům se sexualitou. Na centrum se mohou obrátit i jejich rodiny a blízcí.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si pomysleli, že je mrtvý. A s nimi i ti, kteří sledovali, jak protesty proti diktátorovi Alexandru...

Spěch s pacientem po transplantaci. Policisté razili cestu slovenské sanitce

Rychlý převoz na Slovensko potřeboval pacient, který v Praze podstoupil transplantaci plic. Zatímco české sanitce by v takovém případě v hustém provozu stačilo zapnout maják, slovenští záchranáři...

3. září 2025  15:24

Šest let vězení za plánování únosu miliardáře. Trest muži potvrdil vrchní soud

Za podíl na plánovaném únosu miliardáře ve středu Vrchní soud v Praze potvrdil Zbyňku Rozsypalovi šest let vězení. Zamítl jeho odvolání. Muž podle pravomocného rozsudku založil na pokyn hlavního...

3. září 2025  15:22

Jak pracuje podloží nestabilního domu v Chomutově? Zmapují to hloubkové sondy

V okolí panelového domu v chomutovské Čelakovského ulici, který museli jeho obyvatelé minulý týden narychlo opustit kvůli narušené statice, začnou ve čtvrtek odborníci hloubit dvacetimetrové vrty. Do...

3. září 2025  15:20

VIDEO: Ukrajinský voják se vydával za Rusa. Pak nepřátele zblízka postřílel

Dva nepřátele zlikvidoval příslušník ukrajinské armády, kterého Rusové považovali za „svého“. Ukrajinec si počkal, až ho předejdou, a pak vytáhl automat...

3. září 2025  15:19

Propalestinští demonstranti narušují akci SPOLU. Jste zrůdy, křičeli na Černochovou

Setkání politiků SPOLU na náměstí Míru v Praze narušili demonstranti podporující Palestinu. Na mítinku vystupují ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel...

3. září 2025  15:12

Nemá právo diktovat, odmítá Lipavský ruské tvrzení o české glorifikaci nacismu

Ministr zahraničí Jan Lipavský se důrazně ohradil proti zprávě ruského ministerstva zahraničí, v níž je Česko společně s Polskem a pobaltskými státy řazeno k těm, které údajně glorifikují nacismus....

3. září 2025  15:07

Ústavní soud se zastal týrané ženy, manžel ji psychicky trýznil roky

Nejvyšší soud musí znovu rozhodnout v kauze muže, jenž se mnoho let choval despoticky ke své tehdejší manželce. Původně jej zprostil, dnes však Ústavní soud vyhověl ženině stížnosti. „Nejvyšší soud...

3. září 2025

Velký průzkum o sexualitě Čechů: pětina mladých viděla porno dřív než ve 12 letech

Více než pětina mladých od 18 do 25 let bylo vystaveno pornografii dříve než ve 12 letech. Pro tři procenta Čechů je navíc pornografie důležitou součástí života, ukázal průzkum CZECHSEX, který se...

3. září 2025  14:49

Vražda v šachtě teplovodu. Bezdomovec kvůli neshodám zardousil přítelkyni

Kriminalisté od úterý vyšetřují násilný trestný čin, při kterém zemřela v šachtě teplovodního potrubí ve Frýdku-Místku žena. Muže podezřelého z vraždy policisté na místě zadrželi a následně obvinili,...

3. září 2025  14:47

ANO stále vede před SPOLU. STAN je těsně za SPD a menší strany posilují

Sněmovní volby by podle srpnového modelu společnosti Ipsos vyhrálo ANO s 32,2 procenta. Spolu by mělo 21,5 procenta, SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by získalo 11,5 procenta a STAN 10,9...

3. září 2025  14:47

Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma Netflix vypustila další čtyři díly druhé série. Příběhy Addamsovy rodiny tím však nekončí.

3. září 2025  14:32

Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů. Decroix s nimi vypořádala náhradu škody

Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů, kvůli nimž přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel Blažek. Ministerstvo spravedlnosti vládě předložilo konečnou zprávu s výsledky externího auditu v kauze...

3. září 2025  5:36,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.