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Šéfka Czech Social Awards: Trendy lidi unavují, řeč záchranáře Dvořáka ve mně rezonovala

Tereza Krocová
  9:32
Czech Social Awards

Czech Social Awards | foto: Archiv Czech Social Awards

Marek Dvořák na Czech Social Awards (Praha, 7. června 2022)
Czech Social Awards
Czech Social Awards
Czech Social Awards
5 fotografií
Počet sledujících už podle zakladatelky Czech Social Awards Michaely Derynkové není hlavním měřítkem úspěchu na sociálních sítích. Důležitější jsou podle ní kreativita, originalita a schopnost budovat důvěru. „Lidé nejsou unavení influencery, ale průměrným a zaměnitelným obsahem,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz. Letošní ročník ocenění nově vyzdvihne také kreativní využití umělé inteligence.

Letošní 12. ročník Czech Social Awards přináší řadu novinek. Jak byste popsala hlavní změnu nebo posun oproti minulým ročníkům?
Hlavní posun vnímám v tom, že už nejsme v době, kdy se úspěch měří hlavně počtem sledujících. Dnes je mnohem důležitější kvalita samotné tvorby, kreativita, originalita a schopnost vytvářet obsah, který má vlastní rukopis.

I proto mám velkou radost, že letošní trofeje vznikly ve spolupráci se značkou Klimchi, za kterou stojí Lukáš Klimčák a pod jejíž hlavičkou vznikají výjimečné skleněné kousky. Jejich poctivá ruční výroba krásně symbolizuje samotný smysl ocenění, kterým je pro nás vyzdvihovat výjimečnou tvorbu na sítích a dávat pozornost projektům, které si ji opravdu zaslouží.

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V nominacích se každoročně objevuje mix velkých jmen i nových tvůrců, kteří výrazně formují českou digitální scénu. V minulých letech si ocenění převzali například Čestmír Strakatý, Marek Dvořák, Nikol Leitgeb nebo Karel „Kovy“ Kovář. Mezi oceněnými projekty a institucemi se objevily také policie, GymBeam nebo Udržitelná Karlovka. Kolik nominací vám zhruba od lidí přijde a podle jakých faktorů následně porota výběr zužuje?
Každý rok od veřejnosti získáváme tisíce tipů na nominace. Komunita má neuvěřitelný přehled a ukazuje nám tvůrce, kteří na scéně silně rezonují, přestože mají v danou chvíli ještě relativně nízký počet sledujících. Mnozí z nich pak rostou doslova raketovou rychlostí.

Své oblíbené osobnosti, tvůrce, značky, kampaně, projekty nebo iniciativy mohou lidé nominovat do konce srpna na webových stránkách Czech Social Awards .

Finální nominace letošního ročníku vybere odborná porota složená ze zástupců médií, marketingu, akademického prostředí i držitelů ocenění Czech Social Awards z minulých let. O vítězích jednotlivých kategorií pak rozhodne veřejnost v online hlasování.

Jména oceněných budou oznámena během finálového večera 12. listopadu v Mercedes-Benz Saga Praha.

Úkolem odborné poroty je dodat hlasu komunity expertní pohled a v každé kategorii vybrat pět nominovaných. Porota hodnotí nejen kvalitu obsahu a dosah, ale také to, zda tvůrce vystupuje dlouhodobě eticky, zodpovědně a důvěryhodně, od výběru spoluprací přes komunikaci s publikem až po obsah a hodnoty, které šíří.

Česká i globální influencer scéna se rychle mění, ať už jde o nástup TikToku a krátkých videí nebo o stále větší rozmach podcastů. Které trendy podle vás letos nejvíce ovlivní nominace?
Na jedné straně uvidíme tvůrce, kteří mistrovsky ovládají obsah, který dokáže zaujmout během prvních vteřin. Na druhé straně budou silně rezonovat autoři dlouhých formátů, kteří si vybudovali mimořádně loajální komunity.

Úspěch dnes neurčuje délka obsahu, ale jeho schopnost zaujmout a dlouhodobě budovat důvěru. Současně se podle mě stále více prosazuje budování vlastního obsahového ekosystému. Nejúspěšnější tvůrci nestaví svou značku na jediné platformě, ale přirozeně je propojují.

Czech Social Awards dlouhodobě nehodnotí jen popularitu, ale i vliv. Jak byste definovala „vlivného tvůrce“ v roce 2026? Význam se totiž v průběhu let mohl výrazně změnit...
Je to člověk, kterému lidé věří. Svým obsahem dokáže inspirovat, otevírat důležitá témata a zároveň si uvědomuje, že každé doporučení nebo názor může ovlivnit tisíce lidí. A právě s tím jde ruku v ruce i určitá odpovědnost. Popularita může představovat pomíjivou pozornost, opravdový vliv je postavený na důvěře, měří se její hloubkou a schopností tvořit silné a zdravé komunity.

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Vnímáte také tlak na to, aby influenceři byli dnes více „bezchybní“, nebo je publikum naopak tolerantnější k jejich chybám?
Tlak na bezchybnost se přesunul z estetické roviny do roviny morální a hodnotové. Publikum už neřeší dokonalé fotky, ale neodpouští neupřímnost. Pokud tedy mluvíme o toleranci k chybám, klíčem je transparentnost. Publikum snadno odpustí chybu v úsudku, pokud je komunikována otevřeně, a v takové chvíli dokáže tvůrce podpořit.

Odpovědný obsah potřebuje i prvky zábavy

Kde dnes tedy leží hranice mezi zábavou a odpovědným obsahem?
Hranice leží v záměru tvůrce, čistá zábava může být odpovědná, pokud neparazituje na cizím neštěstí, nešíří dezinformace nebo nepodporuje toxické chování. A naopak, ten nejodpovědnější obsah často potřebuje prvky zábavy a skvělého storytellingu, aby ho lidé vůbec chtěli konzumovat.

Sociální sítě jsou stále přeplněnější obsahem i samotnými tvůrci. Nevnímáte už z publika určitou únavu či přesycenost?
Vnímám, že lidé nejsou unavení influencery jako takovými. Jsou unavení průměrným a zaměnitelným obsahem. Často vidíme, že se stejný trend nebo téma během pár hodin objeví u desítek tvůrců, takže se vytrácí originalita i autenticita. Publikum je dnes mnohem náročnější a během pár vteřin pozná, jestli mu obsah má co nabídnout. Když ho ale opravdu zaujme, bez problémů si pustí i dvouhodinový podcast nebo dlouhý vlog.

Czech Social Awards se dlouhodobě snaží držet krok s vývojem digitální scény, svědčí o tom i nové kategorie. Kam byste chtěla udílení cen v dalších letech posunout, aby zůstalo relevantní?
Ano, v letošních nových kategoriích oceníme také kreativní využití umělé inteligence. Přidali jsme i partnerské kategorie, díky kterým můžeme podpořit tvůrce například za přínosný obsah určený rodičům.

Přála bych si, aby Czech Social Awards byly i nadále inspirací v tom, co všechno je díky tvorbě na sítích možné, a abychom skrze tento event pravidelně oceňovali ty, kteří si to opravdu zaslouží. A jak si udržet relevanci? Nebát se přicházet s novými vhledy a pružně reflektovat trendy.

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Vybavíte si nějaký moment z minulých ročníků, který zásadně změnil váš pohled na influencery?
Silně ve mně rezonoval proslov Marka Dvořáka při převzetí ocenění Osobnost roku. Řekl, že jeho děti ho nehodnotí podle počtu sledujících ani získaných trofejí, ale podle toho, jakým je tátou a člověkem. A připomněl, že Instagram často neukazuje skutečný život. Cenu nakonec symbolicky nechal u dveří jako připomínku toho, že ten opravdový se odehrává hlavně mimo sociální sítě.

S touto myšlenkou se ztotožňuji. Sociální sítě umí inspirovat, bavit i propojovat lidi. Zároveň ale soutěží o to nejcennější, co máme, náš čas a pozornost. Jsem proto ráda, že Czech Social Awards otevírají i širší debatu. Nejen o tom, co je dnes kvalitní, přínosný nebo zábavný obsah, ale také o tom, jakou roli mají sociální sítě v našich životech.

Lidé, kteří svým přístupem tvoří poctivě, autenticky a zodpovědně, mohou být inspirací pro ostatní. A právě takové osobnosti a projekty si podle mě zaslouží naši pozornost.

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