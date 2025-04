Veselého snímek vznikl díky velké náhodě v Safari Parku Dvůr Králové. „Čekal jsem na kamion, který si jel pro panely s fotkami z mé výstavy, která v Safari Parku byla,“ vzpomíná fotograf. „Před příjezdem řidiče jsem se šel projít. Šel jsem kolem zamlženého oroseného skla výběhu gepardů, objevilo se protisvětlo a najednou tam bylo všechno, i baobab na pozadí, a do toho přišel i ten gepard. A vznikl tento snímek,“ vysvětluje.

Na výstavě jsou k vidění i dalšího jeho fotografie, třeba snímek surikaty.

V soutěži uspěla i jeho dcera Anežka, která v nejmladší žákovské kategorii zvítězila se snímkem Plameňák. Veselý vzpomíná, že pověsil ve čtyřech letech foťák dceři na krk, a ta se do focení zamilovala. „Čím je starší, tak si do toho nechává méně mluvit, dělá si to po svém a já z toho mám radost.“

Anežka má podle Veselého rozpracováno několik projektů, dokonce už vystavovala snímky srsti zvířat, podařilo se jí nafotit srst čtyř desítek druhů živočichů. „Její výstava v Hradci Králové byla pro návštěvníky trochu i hádankou. Mohli tipovat, která srst je na které fotografii,“ dodává Veselý.

Hlavní cenu z rukou manželky prezidenta Evy Pavlové převzal Vojtěch Schmidt za fotku Bělokur v bílé tmě. I za jeho snímkem byla náhoda, Schmidt jel na sever, za polární kruh fotit polární záři. To kvůli počasí nebylo možné, ale podařilo se mu v bílé tmě vyfotit bělokura – ptáka, který patří v současnosti mezi velmi ohrožené druhy.

„Jsem ráda, že máme na Pražském hradě výstavu, která otevírá a připomíná důležité celospolečenské téma ochrany přírody. Fotografie krásně ukazují, jak je život na planetě pestrý, a to jak v České republice, tak i daleko za jejími hranicemi. Měli bychom dělat vše pro to, aby to tak zůstalo i pro budoucí generace,“ svěřila se Eva Pavlová.

„Mám obrovskou radost, že výstavu Czech Nature Photo letos hostí Pražský hrad. Považuji to za potvrzení významu a důležitosti poselství soutěže a výstavy Czech Nature Photo,“ připojila ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.

Vítěze soutěže vybrala mezinárodní porota. Letošní 9. ročník se poprvé koná na Pražském hradě a přinese výběr nejlepších snímků několika ročníků.

Výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce potrvá až do 17. srpna. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin.