Roky života navíc. Nová léčba cystické fibrózy dává naději stovkám pacientů

Cystická fibróza je onemocnění, při němž nefunguje transport solí přes takzvaný chloridový kanálek v buňkách v těle. To způsobuje zahlenění organismu, které nejvíce postihuje dýchací a trávicí soustavu.



„Drasticky omezuje běžný život. Pacient musí několik hodin denně inhalovat léky,“ říká Simona Zábranská, předsedkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou. Nemoc je dědičná a doživotní, pacientům zásadně zkracuje život - naděje na dožití je pouhých dvaadvacet let. Nemoc zmenšuje kapacitu plic, pacienti mají navíc velmi nízkou hmotnost.



Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní ve spolupráci s odbornou společností dohodla jasná pravidla úhrady léku Kaftrio. Ten na rozdíl od dosud dostupných léků míří na samotnou příčinu onemocnění, nikoliv jen na zmírnění komplikací. Poprvé se takový lék dostane k českým pacientům.

„Není to zcela inovativní přístup. Víme i o jiných lécích, která spadají do kategorie modulátorů. Ale na rozdíl od nich je Kaftrio unikátní v tom, že je velmi účinný a že dokáže obsáhnout více než polovinu všech nemocných,“ řekl Pavel Dřevínek, vedoucí centra cystické fibrózy Fakultní nemocnice Motol.



Roky života navíc

Rozdíl je podle něj vidět už během několika málo dní. „Plicní funkce se zvyšovala během několika dní o čtrnáct procent. Ubývá chronický kašel. Pacienti popisují, že se najednou v noci vyspí,“ říká. Pacienti jsou navíc stabilizovaní - vyhnou se hospitalizacím i infekcím.

Dosud nebyl takový lék proplácen. Schválen byl v Evropské unii až v roce 2020, úhrada předchozích léků na danou nemoc přitom trvala roky. K pacientům se proto vůbec nedostal. „Dohodli jsme se na definování podmínek, indikačních pravidel, pro předepisování tohoto přípravku. To umožní, že všichni pacienti v České republice budou mít přístup k této léčbě,“ řekl David Švehlík, náměstek VZP. ČR se tak dostane mezi pouhých jedenáct zemí na světě, ve které je taková léčba plošně možná.



„Lidé se dostávají k léčbě, která je pro ně velmi významná. Od prvních klinických studií jsme věděli, že pacientům po tomto léku se diametrálně zvyšuje kvalita života - přibírají, zvyšuje se jim kapacita plic. Viděli jsme to, četli jsme o tom. A je skvělé, že nyní budou ostatní číst, že u nás pacienti lék dostanou,“ řekla Zábranská.



Úhrada bude stále probíhat přes takzvaný paragraf šestnáct. Ten určuje, zdali pojišťovny proplatí léčbu za pomoci přípravků na vzácná onemocnění. Jak pacientské organizace dlouhodobě upozorňují, jde o časově náročný proces s nejistým koncem. Díky společnému stanovisku odborné skupiny by ale mělo být schvalování jednoduché - odpadne vyhodnocování jednotlivých pacientů. Místo toho bude stačit odvolat se právě na stanovisko.

„Z pohledu pacienta je nyní postup jednoduchý. Říct to svému ošetřujícímu lékaři a poté společně vyplnit žádost přes paragraf šestnáct. Odborné stanovisko nahrazuje individuální posouzení,“ vysvětlil Šmehlík.

„Stanovisko říká, že všichni pacienti se k tomu můžou dostat a dostanou se k tomu. Nyní máme naději, že můžeme žít dál. Už to nebude smrtelné onemocnění, ale chronické. Posunou se roky, které tady pacient může strávit,“ věří Zábranská.

Strategie pro vzácná onemocnění

Cystickou fibrózou v Česku trpí asi 700 lidí. Vzácných onemocnění je ale řádově více, dohromady má některé z nich asi půl milionu Čechů. Ti všichni mají dlouhodobě problém dosáhnout na inovativní, moderní léčbu. Úhrady těchto léků by měl řešit Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ne vždy se tak ale stane, třeba kvůli nedostatku dat z klinických studií. Pacienti proto žádají právě přes zmíněný paragraf šestnáct - ne všem je ale léčba schválena, proces navíc může v případě individuálního posuzování trvat měsíce.

VZP proto má definovanou strategii pro vzácná onemocnění. V jejím rámci domlouvá s odbornými společnostmi právě takové podmínky, jako v případě léků na cystickou fibrózu. Šlo třeba o vysoce medializovaný případ dětí, které trpí spinální svalovou atrofií. Zolgensma, lék určený právě na tuto nemoc, je nejdražším léčivým přípravkem na světě. Pojišťovny jej nehradily, rodiče proto peníze vybírali skrze veřejné sbírky.

To se ale asi před rokem změnilo. Právě skrze společná stanoviska nyní děti na lék dosáhnou. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka je právě řešení úhrady těchto léků výzvou do budoucna. „Jsou to onemocnění, která se netýkají vysokého množství klientů, nicméně pro VZP představují výzvu,“ řekl Kabátek. Je totiž třeba léčbu umožnit, současně ale zajistit finanční stabilitu celého systému.