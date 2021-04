V čele Národního ústavu duševního zdraví náhle končí Cyril Höschl

Odchod z ředitelské pozice nebylo podle Höschla náhlým rozhodnutím. Skončit ve funkci chtěl Höschl už přes tři roky. Vždy mu to ale zkomplikovala výměna ministrů. „Vždy než jsem stačil odchod uskutečnit tak vyměnili ministra. Takže když už to letos byl čtvrtý, tak jsme se domluvili, že to prostě platí, ať mění ministry jak často chtějí,“ řekl Höschl.

Vedení chce Höschl předat mladším kolegům. „Já jsem nejstarší ředitel přímo řízené organizace v zemi. V té funkci jsem jednatřicet let a letos mi bude dvaasedmdesát. Už je na čase to dát mladší generaci,“ sdělil Höschl.



Spojení jeho odchodu s výměnou ministrů odmítl. Naopak načasování je prý náhoda, a jeho konec příchod nového ministra spíš zkomplikoval.„Hrozilo, že se to zase odloží, protože nový ministr si chce vždy ověřit o co jde a zvyknout si na to. Tohle rozhodnutí bylo učiněno ještě za Blateného,“ vysvětlil Höschl.

Sám doufá, že jeho konec v ředitelské funkci pro něj bude znamenat méně práce, ačkoliv se bojí, že jí tolik neubyde. „Člověk se nerozhoduje směřovat k penzi, aby musel pracovat víc než před tím, tak doufám, že se podaří najít nějaký rozumný kompromis,“ řekl Höschl.

„Po mnoha letech vysokého pracovního nasazení při budování špičkového výzkumného a klinického pracoviště v oblasti duševního zdraví by se nyní rád věnoval odborným zájmům a činnostem, které v době budování NÚDZ musely jít do značné míry stranou,“ sdělilo ministerstvo.



Na pozici ředitele NÚDZ úřad vypíše v nejbližší době výběrové řízení. Do nástupu nového ředitele povede instituci dál Höschl.