Pravidlo pro předjíždění cyklistů funguje. Je o respektu, míní Kreuziger

Profesionální cyklisté Roman Kreuziger a Peter Sagan založili ve spolupráci s BESIP iniciativu Dám respekt, která se zaměřuje na vztahy cyklistů a motoristů.

„Můj blízký kamarád byl zabit při nehodě, takže to pak vedlo k tomu, že jsme zahájili iniciativu Dám respekt a začali jsme pracovat na zlepšení respektu mezi řidiči a cyklisty,“ uvedl Kreuziger ve vysílání CNN Prima NEWS.

Od 1. ledna platí pro řidiče povinnost předjíždět cyklisty v rozestupu jeden a půl metru. Hlavním podporovatelem pravidla byl i Kreuziger. „Soudní znalci došli k tomu, že jeden a půl metru je ideální vzdálenost, aby řidič neohrozil cyklistu. Ve spoustě zemí po celém světě je to uzákoněné a nikoho to nezdržuje. Je to o vzájemné ohleduplnosti a respektu,“ podotkl Kreuziger.

Ne vždy je ale jednoduché nařízení dodržet. Zvláště ve velkých městech, kde jsou leckdy úzké silnice. „I cyklista, když vidí, že je silnice opravdu úzká, by měl být ochoten zastavit a nechat auta projet,“ řekl pro CNN Prima News Kreuziger s tím, že města by měla na infrastruktuře zapracovat.

Zákon o předjíždění cyklistů podle Kreuzigera pomohl. „Ze statistik víme, že ze čtyř tisíc nehod cyklistů ročně bývalo usmrceno i 40 lidí. Za letošní prázdniny jich ale opět ubylo, a to z loňských 14 na devět,“ popsal Kreuziger.

Hlavní důvod nehody je podle něj takzvaný „pravý hák“. „Řidiči nedávají blinkr a přehlédnou cyklistu. U cyklistů by pak měla být přilba povinnou součástí výbavy a měli by být vidět,“ sdělil Kreuziger a zdůraznil, že by samozřejmě neměli být pod vlivem alkoholu.

O povolení určitého množství alkoholu v krvi u cyklistů se přitom vedou diskuze. „Jsem jednoznačně proti. Je to zakázané v autě, proč by to mělo být povolené na kole,“ řekl Kreuziger a upozornil, že cyklisté mnohdy jedou rychlostí kolem 30 kilometrů v hodině.

„Na cyklostezkách se pohybují i rodiny s dětmi, běhají tam psi, cyklista musí reagovat rychle a alkohol tomu určitě nepomáhá,“ dodal.