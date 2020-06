KOMENTÁŘ: „Noví cyklisté“ jsou často ignoranti, nemehla a mamlasové

Ne že by tady kola dosud nikdo neznal. Rekreační cyklistika je ohromně populární už dávno. Navíc od doby, co se začala prodávat kola s elektrickým pohonem, se na cyklistické výlety vydávají i masy lidí, kteří na normálním kole buď šlapat nemohou, anebo jsou na to líní.