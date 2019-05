Na kole se dvěma pivy? Šance na schválení jsou mezi poslanci vyrovnané

Podmínka beztrestné jízdy na kole po požití alkoholu by se podle nápadu týkala při omezení jízd na cyklostezkách a silnicích III. třídy. Obě skupiny - cyklisté i vodáci by si lidově řečeno mohly vypít stejně, do půl promile v krvi.

Změnu prosadil především senátor Ivo Valenta, zvolený za Slovácko, kde se jezdí po vinařských cyklostezkách. I tam je ale dnes zakázáno pít. „My bychom neradi promeškali letní sezonu. Věřím, že když Sněmovna dala šanci vodákům, dá ji i cyklistům,“ řekl po prosazení Valenta.

Nyní se předloha vrací do Sněmovny, kterou ještě před prázdninami čeká nejspíš hodně bouřlivá debata. A to mimochodem proto, že kluby budou mít většinou volné hlasování.

„Myslím, že řada poslanců může tento návrh podpořit,“ uvedl předseda poslanců SPD Radim Fiala. Šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek zase předpokládá, že byť záležitost na svém klubu ještě neřešili, většina ANO návrh odmítne.

Skončí nulová tolerance alkoholu pro vodáky a cyklisty?

Není stanovisko, nemám názor

MF DNES se proto ještě před finálním projednáním pokusila zmapovat, jak by hlasování mohlo dopadnout. A ukázalo se, že síly odpůrců i příznivců prolomení nulové tolerance jsou dost vyrovnané a o změně zřejmě rozhodnou dnes nerozhodnutí členové dolní komory. Jako třeba Jiří Kohoutek z SPD. „Vedení SPD nezaujalo k tomuto tématu žádné stanovisko. Tedy žádný názor nemám,“ uvedl.

Anebo ti, kteří si pro své ano kladou podmínky. Tou nejčastější přitom je, aby cyklisté ovlivnění alkoholem nesměli ani na silnice III. tříd.

„Jak by asi lidé poznali, že ještě jedou po silnici III. třídy a ne už po dvojce? A co by bylo pak? To by na dvojkách museli sesednout a ta kola vést? Fungovalo by to?“ zmínil příčinu nechuti pustit cyklisty na silnice například Václav Votava (ČSSD), kterého prý úplně nejvíc děsí představa motajícího se cyklisty před autem. „Proto návrh nepodpořím,“ uvedl Votava.

Cyklisté s 0,5 promile alkoholu v krvi na silnicích se vůbec nejvíce nelíbí poslancům SPD. „Za mne jsem pro povolení mírného limitu na cyklostezkách, nicméně na silnicích jakékoliv třídy jsem proti. Na cyklostezky auta nemohou a nepatrně pomalejší reakce není tak fatální jako v provozu,“ uvedl například Pavel Jelínek z SPD.

Příznivci prolomení nulové tolerance tvrdí, že ve výsledku může změna přispět k většímu respektu k zákonu.

Měli by mít cyklisté povoleno vypít si před jízdou beztrestně „dvě piva“?

Ano 89 Ne 63

„Tomu totiž obecně neprospívá, když se plošně nedodržuje. Jsem ale zároveň pro posílení odpovědnosti a vyšší postihy, pokud někdo limit překročí,“ uvedl Martin Kupka z ODS. V senátním návrhu se v současné době hovoří o pokutě do výše pěti set korun.

Na to už nicméně reagovala poslankyně Monika Jarošová z SPD. „Mám k tomu pozměňovací návrh,“ napsala v reakci na dotaz MF DNES a doplnila, že ona s kolegy kalkuluje s dvojnásobnou částkou.

„Tisíc korun však v tomto návrhu není stropem pro udělení pokuty, ale minimální hranicí, jejíž použití se předpokládá v situaci, kdy se množství alkoholu v krvi pohybuje jen mírně nad hranicí 0,5 promile,“ stojí v odůvodnění pozměňovacího návrhu. Při vyšším promile alkoholu v krvi se pak počítá s vyšší sazbou.

Kontrola alkoholu u vodáků (červenec 2018):