Elektrocyklisté a elektrokoloběžkáři loni tvořili více než třetinu obětí mezi cyklisty

Celkem bylo v loňském roce zaznamenáno 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů, 49 procent bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Celkem 66 procent nehod zavinili samotní cyklisté.
U elektrokol bylo v roce 2025 evidováno 870 nehod, meziročně o 38 procent více. Vyžádaly si deset obětí a 67 těžce zraněných, o rok dříve zemřelo 12 lidí a těžce se zranilo dalších 38.
U elektrokoloběžek došlo loni k 823 nehodám s pěti oběťmi a 46 těžce zraněnými. To byl meziroční nárůst nehod o 56 procent, v roce 2024 měly dvě oběti a 36 těžce raněných. Celkový počet usmrcených cyklistů v posledních letech stagnuje. V roce 2024 jich zemřelo 41.
Mezi nejčastější příčiny nehod, které zavinili cyklisté, patří nesprávný způsob jízdy, nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost. Pokud nehodu zavinil řidič osobního vozidla, hlavní příčinou bylo nedání přednosti v jízdě, následoval nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení.
„Elektrokola a elektrokoloběžky jsou dnes běžnou součástí dopravy, ale jejich uživatelé často podceňují rizika spojená s vyšší rychlostí a odlišným ovládáním těchto prostředků. Přilbu na elektrokolběžkách často nenosí dospělí, ale ani děti do 18 let, u nichž je povinná. Senioři na elektrokolech někdy přeceňují své síly a obecně je v ČR společensky tolerováno, že se při jízdě na kole, elektrokole či elektrokoloběžce pije alkohol, často i ve vyšší míře,“ uvedl vedoucí oddělení Besip Tomáš Neřold.
Charakteristickým rysem dopravních nehod způsobených cyklisty je užívání alkoholu a drog. Loni byla přítomnost návykových látek zjištěna u 31 procent cyklistů, kteří zavinili nehodu. U jezdců na elektrokoloběžkách byly zjištěny ve 43 procentech případů.
Roli hraje také věk účastníků provozu. Senioři nad 65 let představovali loni více než polovinu ze všech usmrcených cyklistů. Mezi sedmi cyklisty, kteří přišli o život za první dva měsíce tohoto roku, jsou dva ve věku nad 70 let. Do statistik se promítá i nenošení ochranné přilby, kterou většina v loňském roce usmrcených i zraněných cyklistů neměla. Senioři podle Kateřiny Bucsuházy z Centra dopravního výzkumu používají přilbu nejméně často.
Besip se proto letos zaměřuje na osvětu prostřednictvím projektů eBike Bezpečně, Bezpečně na elektrokoloběžce a Ne-riskuj. Cílem je vzdělávat uživatele v bezpečném ovládání elektrických prostředků a zdůraznit rizika spojená s vyšší rychlostí, alkoholem a absencí ochranných prvků.