Zachovat pravomoce prezidenta chtějí tři pětiny Čechů, ukazuje průzkum

Více než polovina občanů míní, že by český prezident měl mít pravomoc udělit amnestii, milost či zmírnit trest odsouzeným osobám, a to samostatně. Pro souhlas ještě jiné politické instituce je více než třetina dotázaných a necelá desetina uvedla, že udělení amnestie, milosti a zmírnění trestu odsouzeným osobám v pravomoci prezidenta mít nemá.

Proti březnu 2018 mírně posílil názor, že by prezident měl v této věci rozhodovat samostatně. „Má tak v současnosti nejvyšší podporu za celou dobu sledování, tj. od roku 2004,“ uvedli autoři průzkumu. Naopak podíl těch, kteří by vyžadovali souhlas jiné instituce, klesl a za dobu sledování je nejnižší.

V porovnání s předchozím šetřením letos stoupl také počet těch, kteří míní, že by prezident měl mít pravomoc zastavit soudní řízení proti obviněným, a to samostatně. Pro tuto variantu se vyslovilo 32 procent lidí, 36 procent by vyžadovalo souhlas jiné politické instituce a podle 28 procent by udělení amnestie, milosti a zmírnění trestu odsouzeným osobám vůbec nemělo v pravomoci prezidenta být.



Pravomoc jmenovat a odvolávat rektory veřejných vysokých škol a jmenovat profesory přisoudilo prezidentovi 32 procent lidí. Z časového hlediska posílil názor, že prezident by tuto pravomoc neměl mít, a naopak klesl podíl těch, kteří by to podmínili souhlasem jiné instituce.



S tím, aby prezident zcela samostatně propůjčoval a uděloval státní vyznamenání, souhlasí asi dvě třetiny českých občanů, 29 procent si myslí, že by tak měl činit pouze se souhlasem jiné politické instituce a podle tří procent by prezident tuto pravomoc mít neměl.

Dále by téměř tři čtvrtiny lidí chtěly, aby pravomoc prezidenta rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vyhlásit nové volby byla vyhrazena jen pro výjimečné případy dané Ústavou. Více než desetina by prezidentovi dovolila použít ji kdykoli podle svého uvážení a přibližně dvacetina uvedla, že je proti existenci této pravomoci.



Pro aktuálně platnou ústavní možnost prezidenta vetovat zákon, o němž znovu hlasuje a může jej proti vetu prezidenta potvrdit Poslanecká sněmovna, se vyslovila o málo více než polovina dotázaných. Alternativnímu řešení, že by prezident mohl vetovat zákony s konečnou platností, je otevřena více než čtvrtina českých občanů.



Co se týče role prezidenta při jmenování soudců Ústavního soudu, nejpočetnějších 46 procent lidí se přiklání k tomu, aby hlava státu jmenovala všechny soudce se souhlasem jiného ústavního činitele. Čtvrtina populace si přeje, aby prezident sám jmenoval jen část ústavních soudců a 12 procent dotázaných je pro systém, kdy prezident jmenuje všechny soudce sám.