ANO by volila třetina lidí. Ze Sněmovny by vypadly TOP 09, STAN, možná SPD

Podle volebního modelu mělo v době sběru dat největší podporu hnutí ANO, které by volilo kolem 33 procent dotázaných. S velkým odstupem by se umístila ODS s 14 procent a Piráti s 13 procent. „U uskupení KDU-ČSL, SPD, STAN a TOP 09 nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do poslanecké sněmovny dostaly či nedostaly,“ uvádí Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).



Pokud by se v únoru 2020 konaly volby do Sněmovny, zúčastnilo by se jich 62 procent lidí, kteří by k volbám určitě přišli. Dalších 26 procent na účast odpovídalo „spíše ano“. Voleb by se rozhodně nezúčastnilo 26 procent lidí. Volební účast by tak byla srovnatelná s reálnou volební účastí v parlamentních volbách, které byly v říjnu 2017, která dosáhla 60,8 procent.

Oproti předchozímu měření v lednu 2020 nedošlo k žádným statisticky významným změnám a výzkumníci z CVVM hodnotí situaci jako stabilní.