ANO drží podle CVVM 30 procent podpory, pět stran je na hraně Sněmovny

15:11 , aktualizováno 15:11

Volby do Poslanecké sněmovny by v listopadu vyhrálo hnutí ANO, i přes ztrátu od minulého průzkumu. Uvedlo to Centrum pro výzkum veřejného mínění. Na dalších místech si pozice vyměnili Piráti s ODS. U hranice pěti procent se pohybuje pět stran, posílili lidovci či SPD, nárůst zaznamenali i Starostové a nezávislí.