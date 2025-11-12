Spokojenost obyvatel se liší podle velikosti obce. Třetina lidí z vesnic do dvou tisíc obyvatel a stejný podíl obyvatel velkoměst uvedli, že jsou velmi spokojeni. Naproti tomu ve středně velkých městech je takto spokojená jen pětina dotázaných. Nejlépe se lidé cítí na předměstích velkých měst, kde je „velmi spokojena“ téměř polovina respondentů.
Největší spokojenost Češi vyjadřují s technickou vybaveností obcí – tedy se zavedením vody, plynu, elektřiny a kanalizace (94 procent). Velmi dobře hodnotí také svoz odpadu (92 procent), dostupnost škol (91 procent) a sousedské vztahy (88 procent). Překvapivě vysoko se umístilo i životní prostředí (87 procent) a bezpečnost (86 procent).
Naopak největší nespokojenost panuje s výší mezd (42 procent nespokojených), pracovními příležitostmi a stavem komunikací. Negativně lidé hodnotí i výstavbu nových bytů, kde nespokojenost převážila nad spokojeností (48 ku 40 procentům).
Z analýzy také vyplynulo, že dvě třetiny obyvatel neoznačily žádnou oblast, s níž by byly vyloženě nespokojeny. Se všemi hodnocenými oblastmi bylo spokojeno sedm procent lidí. Naopak méně než polovina položek uspokojila jen 12 procent respondentů.
Podle CVVM je míra spokojenosti v jednotlivých oblastech ovlivněna velikostí sídla i vzděláním a věkem obyvatel. Výzkum se uskutečnil od 15. do 27. srpna 2025 metodou kombinovaného online a osobního dotazování.