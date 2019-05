Dvě třetiny lidí tak jako loni nevěří, že EU jedná v zájmu České republiky

O dva procentní body víc je těch, kteří se domnívají, že Brusel nekoná ani v zájmu lidí, jako jsou oni sami.

Šedesát šest procent Čechů sice věří tomu, že nejvíce se v EU uplatňují hodnoty demokracie a spolupráce, je ale už jen 38 procent těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se to týká i rovnosti a spravedlnosti. Čeští občané vesměs považují evropskou integraci za prospěšnou – 69 procent z nich ohledně obrany a 67 procent u ekologie.



Prospěšnost a škodlivost integrace EU:



Nicméně důvěra Čechů v budoucnost sjednocené Evropy stoupá, zatímco pochybovačů postupně ubývá. Jejich síly jsou ještě poměrně vyrovnané. V první skupině je 46 procent lidí, v druhé 43 procent. Od roku 2012, kdy agentura pohled na budoucnost EU zjišťuje, vzrostla důvěra o 11 procentních bodů a nedůvěra se o devět procentních bodů snížila.

Nic neměnit

Co se týká míry zapojení Česka do EU, 44 procent dotázaných je pro zachování stávající míry zapojení země do organizace, názory ve prospěch posílení či oslabení jsou vyrovnané. Shodně pro posílení i oslabení je po 24 procentech lidí.

Česká veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii, Evropskou unii jako celek i na Českou republiku budou nepříznivé.

Autoři průzkumu podotýkají, že pozitivněji vnímají Evropskou unii lidé, kteří považují životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Tito dotázaní se řadí na pravou stranu politického spektra, přičemž jde převážně o mladé lidi ve věku do 30 let.

Naopak pochybovači se rekrutují většinou mezi lidmi staršími 60 let, zpravidla jsou levicově orientovaní a s životní úrovní své domácnosti nejsou vůbec spokojeni.