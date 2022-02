Láska k Slovensku nerezaví, ani nedůvěra k Rusku a Číně, ukázal průzkum

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyhodnotilo data realizovaného šetření z listopadu a prosince 2021. Respondentům tehdy položili otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“.

Pravice k USA, levice k Rusku

„Podrobnější analýza postojů ukázala některé sociodemografické rozdíly v postojích k jednotlivým zemím,“ uvádí zpráva. Mladí lidé do 29 let projevovali větší sympatie USA, lidé do 44 let i Francii, Německu a Velké Británii. Respondenti, kteří se sami na politické škále řadí k pravici, sympatizovali s USA a Německem. Ti, co se hlásí k levici poté s Ruskem nebo Maďarskem.

Na počátku devadesátých let k USA sílily sympatie. Poté došlo ale k prudkému propadu a v období od roku 1997 až do ledna 2015 zůstávaly přes drobné odchylky sympatie k této zemi v podstatě stabilní. Do dalšího výzkumu v prosinci 2015 byl avšak zaznamenán jejich radikální pokles.

Ten pokračoval i v dalších dvou výzkumech až na nejnižší hodnotu. V následujících dvou výzkumech, podobně jako u dalších zemí, sympatie opět rostou a aktuální hodnota je srovnatelná s výsledky z let 1999, 2001 a prosincem 2015.

Sympatie k jiným zemí, průzkum CVVM 11,12/2021

U Ruska se od roku 2011 projevují sympatie u zhruba jedné čtvrtiny dotázaných s mírným snížením k úrovni jedné pětiny v lednu 2015, říjnu 2017 a listopadu 2019.

Hodnocení sympatií k Číně v průběhu času různě kolísalo, vrcholu dosáhlo v prosinci 2015, po poklesu v následujících dvou letech a ustálení v roce 2019, došlo nyní opět k nárůstu sympatií na jednu z nejvyšších hodnot od počátku měření.

Největší skokani

Od počátku nového tisíciletí jednoznačně nejvíce sympatizujeme se Slovenskem. Podobně je tomu tak i v případě Rakouska, Francie a Velké Británie, ke kterým se velmi výrazně přiblížilo Maďarsko a Polsko. Právě u Maďarska a Polska byl zaznamenán od roku 2017 nejvyšší nárůst sympatií.

Sympatie k Německu od roku 1997 postupně rostly až do ledna 2015, kdy dosáhly vrcholu. V dalších třech výzkumech výrazně poklesly až na vyrovnanou nejnižší úroveň shodnou s rokem 1997. V dalších dvou výzkum ale sympatie opět rostly a aktuálně dosahují druhé nejvyšší hodnoty od počátku sledování.

Sympatie k Ukrajině byly mezi lety 2012 až 2019 docela stabilní. Variantu „velmi sympatická“ nebo „sympatická“ na škále volila přibližně pětina až čtvrtina respondentů. V aktuálním výzkumu ale došlo k velmi výraznému nárůstu sympatií na dosud nejvyšší hodnotu od počátku sledování v roce 1991.