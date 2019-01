Nejsme vyšetřující kancelář, usadil soud děkana, který se pře kvůli prověrce

Soudkyně Martina Tvrdková z Obvodního soudu pro Prahu 1 prostudovala Ripkovu žalobu i vyjádření všech tří protistran. V jednací síni pak otevřeně řekla, co si myslí o sporu děkana s ČVUT, nyní již bývalým rektorem Petrem Konvalinkou a společností Ernst & Young.

„Informace, které firma na popud školy sbírala, jsou veřejně dostupné, jde o údaje z veřejných rejstříků. Zpracování takových informací je povolené. Žalobce je představitel vysoké školy, osoba veřejně činná. Je v podobném postavení jako my soudci. Také toho musíme spoustu vydržet, i nad rámec toho, co by snesl běžný občan,“ prohlásila soudkyně.



Ve sporu zatím nespatřuje nic, co by odporovalo zákonu na ochranu osobních údajů. „Z jednotlivých vyjádření vyplývá, že žalovaná číslo tři (Ernst & Young – pozn. red.) zpracovávala informace z veřejných zdrojů. Zatím nikdo netvrdí něco jiného. Předesílám, že v takovém případě je žaloba zcela nedůvodná. Trochu mě mrzí, že jde o spor, který se dal vyřešit smírem. Z mého pohledu je to úplně zbytečné,“ konstatovala Tvrdková.

Děkan o auditu: „Abych se očistil, chtěl jsem výsledky vyšetřování zveřejnit a případně je veřejně vyvrátit. Jsem si totiž jist, že na mne ani na mé příbuzné žádné reálné kompro najít nemohli, a pokud něco našli, bylo to vykonstruované.“ Pavel Ripka, děkan Fakulty elektrotechnické, ČVUT zdroj: Lidové noviny, 8. 2. 2017



Vedení univerzity nechalo v roce 2014 prověřit deset vrcholných zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků kvůli případnému napojení na firmy, s nimiž je ČVUT v obchodním styku. Děkan Pavel Ripka tvrdí, že se o své personální prověrce dozvěděl až o dva roky později z tisku.



„To, že jsem byl tajně prověřován, bych dokázal pochopit. Ale určitě jsem o tom měl být dodatečně informován a dostat výsledek, abych se k němu mohl vyjádřit. Když se několik let šíří šeptanda, že jsou někteří děkani prověřováni kvůli střetu zájmů, je to nepříjemné,“ řekl iDNES.cz Ripka.

Děkan tvrdí, že mu sice tehdejší rektor ČVUT Petr Konvalinka nabídl, aby se seznámil s materiály, které auditoři k jeho osobě sesbírali, podmínkou však bylo podepsání mlčenlivosti. Na to Ripka odmítl přistoupit.



„Rektor Konvalinka měl ty materiály v trezoru. Některým lidem je ukazoval po podepsání závazku mlčenlivosti. Když později předával svou funkci, tak trezor odevzdával prázdný. Nikdo neví, kde teď ty dokumenty jsou,“ vysvětluje děkan.

Soudkyně vyjádřila svůj předběžný názor na žalobu velmi otevřeně:



„Náš klient dal žalobci několikrát prostor, aby se s těmi podklady seznámil,“ oponovala před soudem Konvalinkova právní zástupkyně Jitka Havlénová.



Rektor k žalobě: „Podání žaloby na rektora je nepochybně krokem k oslabení pozice rektora a prosazení ambic profesora Ripky, který proti rektorovi vystupuje systematicky... Po věcné stránce je tento spor zcela bezobsažný. Přestože byl děkan několikrát vyzván, aby se s obsahem zprávy seznámil, neučinil tak. Profesor Ripka je známý tím, že je v soudních sporech pravidelně neúspěšným a tyto prohrává, a tak předpokládám, že tomu bude stejně i v tomto případě.“ Petr Konvalinka, rektor ČVUT v letech 2014 až 2018

zdroj: Lidové noviny, 8. 2. 2017



Trvá na tom, že bývalý rektor nemá být vůbec žalovaný, protože není pasivně legitimován (není původcem údajného neoprávněného zásahu – pozn. red.). Smlouvu, kterou ČVUT uzavřela s auditorskou firmou, ani osobně nepodepisoval.



Stejný názor má soudkyně. Podle ní měl děkan Ripka žalovat pouze univerzitu jako právnickou osobu, nikoliv zároveň jejího vrcholného představitele.

„Žalobce měl možnost se s výsledkem prověrky seznámit. Nebyly při ní zjištěny žádné negativní skutečnosti,“ uvedla advokátka auditorské firmy Michaela Koblasová.



„Požaduji informace, které na mě firma Ernst & Young podle mého názoru nezákonně vyhrabala. Možná i dokonce na členy mé rodiny. Já jsem ten kompletní materiál neviděl,“ dodává Ripka.



Nejsme vyšetřující kancelář

I s tím je však problém. Děkan podle soudu nedostatečně upřesnil, jaké listiny mu má žalovaná strana vlastně vydat. „Takto to není vůbec projednatelné, je to na odmítnutí. Označení těch listin musí být takové, aby nebyly zaměnitelné s žádnými jinými,“ vysvětlila soudkyně.

Jenže Ripka neví, co přesně auditoři rektorovi předali. Soudkyni však neobměkčil. „Takto nelze u soudu postupovat – to, že si nejste jistý, co o vás shromáždili, že nevíte, co se stalo. My tady, prosím vás, nejsme vyšetřující kancelář. Musí být jasně dáno, co požadujete a co chcete, aby žalovaná plnila,“ řekla mu Tvrdková a určila lhůtu k doplnění žaloby.



Jeho advokáta Pavla Uhla zaskočila. „Soud nás staví do pozice, kdy se nemůžeme domáhat svých práv. Jednou z klíčových zásad ochrany osobních údajů je to, že každý má právo, aby mu ty (na něj shromážděné) osobní údaje byly poskytnuty. Proto, aby je znal. Soud na nás nyní klade požadavek, abychom ty údaje znali dřív, než nám budou poskytnuty. To technicky vzato není možné,“ sdělil iDNES.cz Uhl.



Kromě vydání shromážděných materiálů žádá děkan od bývalého rektora a auditorské firmy omluvu. Univerzita se mu již písemně omluvila. Požaduje také finanční odškodnění. „Jedná se zejména o náhradu mého času. Dohromady jde tuším o 200 tisíc korun. Bude úkolem soudu, aby posoudil, jestli je to oprávněné,“ dodal Ripka. Soud bude pokračovat v dubnu.