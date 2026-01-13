Co vlastně znamená, když se hovoří o plochých nohou? Jak tento problém vzniká?
Záleží na tom, co máme pod tímto pojmem na mysli. Pokud budeme nazývat plochou nohou stav, kdy se vnitřní podélná klenba dotýká země, tak zde bývá u dětí většinou příčina ve tvaru kostí, tuhosti vaziva, důležitý je také svalový tonus. To bývá většinou vrozené. U dospělých se může plochá noha rozvinout vlivem hormonálních změn či nadměrné hmotnosti. Velice často ke mně přicházejí rodiče s dítětem, které má diagnostikovanou plochou nohu od lékaře. Ve většině případů se ukáže, že je noha naprosto v pořádku a že se jedná o funkční problém v oblasti pánve a kyčelních kloubů.
Noha má určitě velký vliv na celkovou funkci pohybového aparátu.