„Nikdy by mě nenapadlo, že se mě taková nemoc může týkat tak brzy. Krev v moči jsem zpočátku přehlížel a myslel si, že to bude jen banalita,“ popsal teprve čtyřicetiletý Martin. Podobným případům chce zabránit iniciativa Čůrám zdravě! od neziskové organizace Hlas onkologických pacientů.
Iniciativa vznikla loni na podzim, se svou kampaní nyní pronikne přímo na toalety. „Novinkou projektu jsou edukační samolepky, s nimiž se lidé potkají na toaletách v institucích a firmách,“ informovala organizace. Kampaní chce apelovat na prevenci rakoviny močového měchýře, zejména pomocí kontroly vlastní moči.
„Krev v moči by měla být vždy důvodem k návštěvě lékaře. Včasná diagnostika je zásadní, protože čím dříve je nádor odhalen, tím je léčba méně zatěžující a šance na úplné vyléčení výrazně vyšší,“ popisuje místopředsedkyně Výboru Hlas onkologických pacientů Michaela Tůmová a dodává, že míra přežití při včasném zásahu dosahuje až 90 procent.
Nejčastější příznaky rakoviny močového měchýře
Zdroj: NZIP, ČUS ČLS JEP
Nové edukační samolepky pomocí QR kódu nasměrují na webové stránky projektu, které obsahují informace, proč a jak sledovat moč a jak postupovat v případě, že moč vykazuje nezvyklé vlastnosti.
Jak potvrzuje Česká urologická společnost, kouření je dlouhodobě nejrizikovějším faktorem pro rozvoj rakoviny močového měchýře – stojí za více než polovinou zhoubných nádorů. Studie Americké urologické asociace do rizikových faktorů přidává i elektronické cigarety.
Ze studie, které se zúčastnilo přes 340 tisíc osob, vyplývá, že kouření e-cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře a zároveň snižuje rizikový věk. „Močový měchýř totiž v těle funguje jako filtr pro zachycování a vylučování chemikálií, které z e-cigaret prostupují do organismu a dlouhodobě tak poškozují citlivou sliznici orgánu,“ vysvětluje Hlas onkologických pacientů a apeluje hlavně na včasnou diagnózu a následnou léčbu.