Čunek nekandiduje na předsedu lidovců. Zaměří se na krajskou politiku

Čunek řekl, že má v kraji hodně práce, v poslední době se snaží vybudovat ve Zlíně novou krajskou nemocnici. Uvedl také, že jeho názory na některé strategické kroky, jako byl například vstup do vlády, jsou diametrálně rozdílné od jeho kolegů a mohly by způsobovat kontroverzi.



„Abych stihl Senát i kraj, nemohu se teď věnovat tomu, abych přesvědčil kolegy, kteří měli jiný názor na politiku a jsou v Poslanecké sněmovně, aby svůj názor nějak změnili,“ řekl Čunek.

Skutečnost, že nebude kandidovat na předsedu strany, oznámil Čunek v pátek na okresní konferenci lidovců ve Vsetíně. Nevyloučil ale, že se o to v budoucnu nepokusí. Podporu žádnému ze tří kandidátů vyjádřit nechtěl. „Nechť se mí kolegové rozhodují nezávisle na mně,“ řekl Čunek.

Dosavadní předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který partaj vede od roku 2010, nebude na březnovém sjezdu funkci obhajovat. Strana podle něj potřebuje nový impulz, který jí už on sám nedokáže dát.

Rozhodnutí nekandidovat oznámil Bělobrádek na celostátní konferenci lidovců v říjnu 2018. Brzké ohlášení svého záměru zdůvodnil tím, že chce poskytnout kandidátům čas, aby se představili členské základně a prezentovali svou vizi směřování strany. Uvedl, že svých možných nástupců vidí několik, o jménech však nechtěl spekulovat. Nehodlá ani žádného kandidáta osobně podpořit.

Volbě nového stranického lídra budou předcházet dvě debaty kandidátů. Jedna se koná v pondělí v Brně, druhá 25. února v Praze. „V Praze bychom to chtěli otevřít i pro veřejnost, aby lidé mohli pokládat dotazy, bylo to pro ně atraktivní a aby se tam všichni kandidáti mohli projevit,“ řekl na začátku ledna Bělobrádek. Veřejné debaty by podle něj měly přispět k tomu, aby souboj o předsednictví byl soubojem koncepcí, a ne pouze sjezdového projevu.

V Evropských volbách tak již budou lidovci mít nového předsedu. To, jestli partaj obhájí své tři mandáty se dozvíme v květnu 2019.